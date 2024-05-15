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Garanzia di 2 anni
TAK4206PK/00
Brillanti e grintose
Queste cuffie over ear resistenti e flessibili offrono uno stile sfavillante! I pannelli dei cuscinetti si illuminano con luci colorate e il volume è limitato a 85 dB. I genitori possono controllare il volume e il tempo di riproduzione tramite l'app Philips Headphones.
Cuffie wireless over ear
Cuscinetti auricolari luminosi
Controllo genitori tramite app
Volume limitato a <85 dB
Che si tratti di viaggiare, stare davanti allo schermo o fare i compiti, i bambini adoreranno queste cuffie wireless over ear! Con una sola ricarica, offrono 28 ore di riproduzione e una ricarica completa richiede 2 ore. La carica rapida di 15 minuti offre 2 ore aggiuntive di riproduzione.
Appositamente progettate per essere sicure per le orecchie dei più giovani, queste cuffie offrono driver da 32 mm limitati a 85 dB. I genitori possono inoltre impostare i limiti massimi di volume e tempo di riproduzione nell'app Philips Headphones. Puoi rilassarti mentre i ragazzi si divertono.
I cuscinetti sono dotati di pannelli che si illuminano per dare un tocco di stile in più. È possibile scegliere tra quattro varianti: luci rosse, luci verdi, luci blu o un mix di tutte e tre! Basta premere il pulsante sul cuscinetto per passare da un'opzione di illuminazione all'altra.
3.6
su 5
20
Recensioni
15/05/2024
Nederland
Dipendente Philips
Compratore verificato
Excellent sound quality and kids friendly
[Employee of philipsglobal] I have used it for more than 3 years and have no complaints.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAK4206PK Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen
Data di utilizzo 2022-05-15
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAK4206PK Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen
Data di utilizzo 2022-05-15
Hannie11
13/12/2023
Nederland
Fijne koptelefoon voor kinderen - veilig
Ik vind deze koptelefoon prima te verbinden met bluetooth en ideaal voor kinderen. Het volume is gelimiteerd en dus veilig voor de oren.
Pro
Veilig, prima geluid
Questa revisione è stata effettuata per TAK4206BL Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen
Data di utilizzo 2022-11-13
Questa revisione è stata effettuata per TAK4206BL Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen
Data di utilizzo 2022-11-13
MeiaBe
04/11/2023
Sverige
Perfekta barnhörlurar
I samarbete med Philips som ett produkttest fick min femåring testa dessa hörlurar. Vi hade först lite problem med att koppla dem men när det sen gick har de fungerat hur bra som helst. Sitter bra på dottern och hon är supernöjd med att ha egna hörlurar.
Pro
Perfekt i storlek och sitter bra på. Bra ljud
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Data di utilizzo 2023-10-04
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Data di utilizzo 2023-10-04
Volume limitato a <85 dB in conformità agli standard EN 50332 per un ascolto sicuro.
La durata della batteria per la riproduzione è approssimativa e può variare a seconda delle condizioni di applicazione.