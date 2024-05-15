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Cuffie wireless over ear per bambini

TAK4206BL/00

3.6

| (20) Recensioni

Disponibile in

Blu
Blu
Rosa
Rosa

Brillanti e grintose

Queste cuffie over ear resistenti e flessibili offrono uno stile sfavillante! I pannelli dei cuscinetti si illuminano con luci colorate e il volume è limitato a 85 dB. I genitori possono controllare il volume e il tempo di riproduzione tramite l'app Philips Headphones.

Vedi tutti i vantaggi

Brillanti e grintose

  • Cuffie wireless over ear

  • Cuscinetti auricolari luminosi

  • Controllo genitori tramite app

  • Volume limitato a &lt;85 dB

Niente fili né grovigli. 28 ore di riproduzione

Niente fili né grovigli. 28 ore di riproduzione

Che si tratti di viaggiare, stare davanti allo schermo o fare i compiti, i bambini adoreranno queste cuffie wireless over ear! Con una sola ricarica, offrono 28 ore di riproduzione e una ricarica completa richiede 2 ore. La carica rapida di 15 minuti offre 2 ore aggiuntive di riproduzione.

Sicurezza e divertimento garantiti. Controllo genitori

Sicurezza e divertimento garantiti. Controllo genitori

Appositamente progettate per essere sicure per le orecchie dei più giovani, queste cuffie offrono driver da 32 mm limitati a 85 dB. I genitori possono inoltre impostare i limiti massimi di volume e tempo di riproduzione nell'app Philips Headphones. Puoi rilassarti mentre i ragazzi si divertono.

Pannelli luminosi originali e colorati nei cuscinetti

Pannelli luminosi originali e colorati nei cuscinetti

I cuscinetti sono dotati di pannelli che si illuminano per dare un tocco di stile in più. È possibile scegliere tra quattro varianti: luci rosse, luci verdi, luci blu o un mix di tutte e tre! Basta premere il pulsante sul cuscinetto per passare da un'opzione di illuminazione all'altra.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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3.6

su 5

20

Recensioni

15/05/2024

Nederland

Nederland

Dipendente Philips

Compratore verificato

Excellent sound quality and kids friendly

[Employee of philipsglobal] I have used it for more than 3 years and have no complaints.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAK4206PK Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen

Data di utilizzo 2022-05-15

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAK4206PK Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen

Data di utilizzo 2022-05-15

13/12/2023

Nederland

Nederland

Fijne koptelefoon voor kinderen - veilig

Ik vind deze koptelefoon prima te verbinden met bluetooth en ideaal voor kinderen. Het volume is gelimiteerd en dus veilig voor de oren.

Pro

Veilig, prima geluid

Questa revisione è stata effettuata per TAK4206BL Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen

Data di utilizzo 2022-11-13

Questa revisione è stata effettuata per TAK4206BL Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen

Data di utilizzo 2022-11-13

04/11/2023

Sverige

Sverige

Perfekta barnhörlurar

I samarbete med Philips som ett produkttest fick min femåring testa dessa hörlurar. Vi hade först lite problem med att koppla dem men när det sen gick har de fungerat hur bra som helst. Sitter bra på dottern och hon är supernöjd med att ha egna hörlurar.

Pro

Perfekt i storlek och sitter bra på. Bra ljud

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Data di utilizzo 2023-10-04

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Data di utilizzo 2023-10-04

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Esclusioni di responsabilità

  1. Volume limitato a &lt;85 dB in conformità agli standard EN 50332 per un ascolto sicuro.

  2. La durata della batteria per la riproduzione è approssimativa e può variare a seconda delle condizioni di applicazione.