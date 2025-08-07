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Disponibile in
Super sicure, super divertenti!
Lascia che i bambini si scatenino con queste coloratissime cuffie con filo! Sono leggere, resistenti e dotate di limitazione del volume per un ascolto sicuro. Ci sono amici a casa? La condivisione audio consente ai bambini di collegare in serie le proprie cuffie a quelle di un amico per ascoltare insieme.
Cuffie on-ear con filo
Volume limitato a 85 dB
Personalizzabili. Condivisione audio
Resistenti e pieghevoli
Progettate appositamente per proteggere le orecchie dei più piccoli, queste cuffie hanno un volume limitato a 85 dB*. Musica, cartoni animati, film, video educativi: qualunque cosa amino, potrai stare tranquillo sapendo che non ascolteranno a un volume troppo alto.
I padiglioni più piccoli, dotati di morbidi cuscinetti, rendono queste cuffie leggere e comode per i bambini. Anche l'archetto imbottito si regola facilmente per una vestibilità perfetta e presenta dei puntini sul retro che aiutano i bambini a capire in che verso indossare le cuffie.
Il design multicolore fa risaltare le cuffie nel modo migliore e i bambini possono personalizzarle con le proprie opere d'arte! Basta sollevare la finestrella trasparente del padiglione, inserire i loro disegni o dipinti e richiudere la finestrella con un clic.
4.7
su 5
23
Recensioni
94%
di utenti consiglia questo prodotto
Kelly Ele
07/08/2025
Italia
Basiche ma accattivanti
Le cuffie sono molto basic, ma sono molto accattivanti per i bambini perche possono essere personalizzate a loro piacimento con il logo dei loro personaggi preferiti. Nella confezione sono già inclusi 2 dischetti pretagliati con l'immagine di una cane che surfa, e due dischetti vuoi da personalizzare a piacimento. Si può anche stampare un logo o un'immagine o un nome a misura del dischetto e ogni bambino può avere le proprie cuffie personalizzate. Il suono si sente bene, e i cuscinetti isolano abbastanza dall'ambiente esterno.
Pro
Comode e leggere
Contro
Avrei gradito trovare piu dischetti con disegni
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini
Date of Use 2025-07-07
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini
Date of Use 2025-07-07
Valentina88
01/08/2025
Italia
Ottima idea regalo
Bellissima idea regalo bambini queste cuffie colorate. Mio figlio ha apprezzato il design e i disegni. Io ho apprezzato il controllo dell'audio, ne troppo alto ne troppo basso. Molto comode data la forma ergonomica e morbide sulle orecchie. Bella anche l'idea dell'uso in condivisione.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini
Date of Use 2025-07-01
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini
Date of Use 2025-07-01
01/08/2025
Italia
Ottimo prodotto per bambini
Le cuffie PHILIPS TAK2000CT sono perfette per i bambini: leggere, comode e con un design pieghevole molto pratico da portare in giro. Il volume è limitato per proteggere l’udito e la qualità audio è sorprendentemente buona per questa fascia. Ottima scelta per l’uso quotidiano, a casa o in viaggio. Io le consiglio le ho acquistato per mio nipote.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini
Date of Use 2025-07-01
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini
Date of Use 2025-07-01
Volume limitato a 85 dB in conformità agli standard EN 50332 per un ascolto sicuro.