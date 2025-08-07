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Cuffie on-ear per bambini

TAK2000CT/00

4.7

| (23) Recensioni | 94% di utenti consiglia questo prodotto

Disponibile in

Blue
Blue
Ottanio cristallizzato
Ottanio cristallizzato
Pink
Pink
Viola magenta
Viola magenta

Sicurezza e divertimento al massimo!

Lascia che i bambini si scatenino con queste coloratissime cuffie con cavo! Sono leggere, resistenti e con volume limitato per un ascolto sicuro. Ci sono amici? La condivisione audio consente ai bambini di collegare in cascata le proprie cuffie a quelle di un amico, per ascoltare insieme.

Vedi tutti i vantaggi

Sicurezza e divertimento al massimo!

  • Cuffie on-ear con cavo

  • Volume limitato a 85 dB

  • Personalizzabili. Condivisione audio

  • Resistenti e pieghevoli

Sempre sicure, sempre divertenti. Volume limitato a 85 dB*

Sempre sicure, sempre divertenti. Volume limitato a 85 dB*

Progettate appositamente per proteggere le orecchie dei più piccoli, queste cuffie hanno un volume limitato a 85 dB*. Musica, cartoni animati, film, video educativi: qualunque cosa li appassioni, puoi stare tranquillo sapendo che non ascolteranno a un volume troppo alto.

Comfort a misura di bambino e facilità d'uso

Comfort a misura di bambino e facilità d'uso

I padiglioni più piccoli con morbidi cuscinetti rendono queste cuffie leggere e comode per i bambini. Anche l'archetto imbottito si regola facilmente per una vestibilità perfetta e presenta dei punti sul retro che aiutano i bambini a capire in che verso indossare le cuffie.

Design colorato con padiglioni personalizzabili

Design colorato con padiglioni personalizzabili

Il design multicolore fa risaltare le cuffie nel modo migliore e i bambini possono personalizzarle con le proprie opere d'arte! Basta sollevare la finestrella trasparente del padiglione, inserire i loro disegni o dipinti e richiudere la finestrella con un clic.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
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4.7

su 5

23

Recensioni

94%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

07/08/2025

Italia

Italia

Basiche ma accattivanti

Le cuffie sono molto basic, ma sono molto accattivanti per i bambini perche possono essere personalizzate a loro piacimento con il logo dei loro personaggi preferiti. Nella confezione sono già inclusi 2 dischetti pretagliati con l'immagine di una cane che surfa, e due dischetti vuoi da personalizzare a piacimento. Si può anche stampare un logo o un'immagine o un nome a misura del dischetto e ogni bambino può avere le proprie cuffie personalizzate. Il suono si sente bene, e i cuscinetti isolano abbastanza dall'ambiente esterno.

Pro

Comode e leggere

Contro

Avrei gradito trovare piu dischetti con disegni

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini

Date of Use 2025-07-07

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini

Date of Use 2025-07-07

01/08/2025

Italia

Italia

Ottima idea regalo

Bellissima idea regalo bambini queste cuffie colorate. Mio figlio ha apprezzato il design e i disegni. Io ho apprezzato il controllo dell'audio, ne troppo alto ne troppo basso. Molto comode data la forma ergonomica e morbide sulle orecchie. Bella anche l'idea dell'uso in condivisione.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini

Date of Use 2025-07-01

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini

Date of Use 2025-07-01

01/08/2025

Italia

Italia

Ottimo prodotto per bambini

Le cuffie PHILIPS TAK2000CT sono perfette per i bambini: leggere, comode e con un design pieghevole molto pratico da portare in giro. Il volume è limitato per proteggere l’udito e la qualità audio è sorprendentemente buona per questa fascia. Ottima scelta per l’uso quotidiano, a casa o in viaggio. Io le consiglio le ho acquistato per mio nipote.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini

Date of Use 2025-07-01

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini

Date of Use 2025-07-01

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Esclusioni di responsabilità

  1. Volume limitato a 85 dB in conformità agli standard EN 50332 per un ascolto sicuro.