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5000 seriesCuffie over-ear wireless

TAH5209WT/00

4.3

| (16) Recensioni | 93% di utenti consiglia questo prodotto

Disponibile in

Bianco
Bianco
Nero
Nero

Comfort eccezionale, audio eccellente, design compatto

Indossando queste cuffie wireless over-ear potrai godere del massimo comfort durante l'ascolto. Scopri un audio ricco con bassi profondi anche a basso volume e un'autonomia di riproduzione fino a 55 ore. Inoltre, si ripiegano facilmente per poterle riporre in modo compatto quando sei in viaggio.

Vedi tutti i vantaggi

Comfort eccezionale, audio eccellente, design compatto

  • Cuffie over-ear leggere

  • Audio naturale. Bassi dinamici

  • Fino a 65 ore di riproduzione

  • Chiamate nitide

Così leggere e comode da poterle indossare per ore

Così leggere e comode da poterle indossare per ore

Queste cuffie over-ear sono ideali per il comfort di tutti i giorni. La fascia imbottita è così leggera che ti sembrerà di non indossarla e i morbidi cuscinetti possono essere inclinati per trovare la posizione ideale. Ogni cuscinetto è imbottito con memory foam: più indossi le cuffie,più le adorerai.

Audio eccezionale anche a basso volume con bassi dinamici

Audio eccezionale anche a basso volume con bassi dinamici

I driver da 40 mm offrono un audio ottimale e un buon isolamento acustico passivo grazie al design over-ear. Per un audio eccellente,attiva i bassi dinamici tramite l'app Philips Headphones e potrai goderti tutta la potenza dei brani che preferisci,anche a basso volume.

Fino a 65 ore di autonomia di riproduzione con una ricarica veloce

Fino a 65 ore di autonomia di riproduzione con una ricarica veloce

Con un'autonomia di riproduzione fino a 65 ore,queste cuffie wireless ti faranno compagnia durante l'ascolto di tantissime playlist. Si ricaricano completamente in sole 2 ore tramite USB-C e una ricarica rapida di 15 minuti ti darà energia sufficiente per continuare ad ascoltare musica per altre 2 ore.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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4.3

su 5

16

Recensioni

93%

di utenti consiglia questo prodotto

1

07/04/2025

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

Over- ear excellence

The headphones I've bought are perfect for me- I was tired of in ear buds falling out whilst walking. Can answer the phone by a button and the music sounds rich.

Pro

Excellent fit and comfortable to wear. Sound is superb. Ability to answer calls adds another layer. Great price.

Contro

N/A

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 5000 series TAH5209BK Over-ear wireless headphones

Data di utilizzo 2025-03-07

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 5000 series TAH5209BK Over-ear wireless headphones

Data di utilizzo 2025-03-07

16/05/2026

Deutschland

Deutschland

Compratore verificato

Super

Die Kopfhörer haben wie ich finde ein guten Sound. Der aku hält sehr lange. Und man kann sie kompakt zusammen klappen und mitnehmen

Questa revisione è stata effettuata per 5000 series TAH5209BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Data di utilizzo 2026-02-16

Questa revisione è stata effettuata per 5000 series TAH5209BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Data di utilizzo 2026-02-16

17/04/2026

Nederland

Nederland

Compratore verificato

Het werkt prima

Prima koptelefoon,met een mooie app erbij voor telefoon werkt prima.

Pro

Zeer goed product.

Contro

Geen

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 5000 series TAH5209BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

Data di utilizzo 2025-03-17

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 5000 series TAH5209BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

Data di utilizzo 2025-03-17

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