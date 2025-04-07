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Garanzia di 2 anni
Comfort eccezionale, audio eccellente, design compatto
Indossando queste cuffie wireless over-ear potrai godere del massimo comfort durante l'ascolto. Scopri un audio ricco con bassi profondi anche a basso volume e un'autonomia di riproduzione fino a 55 ore. Inoltre, si ripiegano facilmente per poterle riporre in modo compatto quando sei in viaggio.
Cuffie over-ear leggere
Audio naturale. Bassi dinamici
Fino a 65 ore di riproduzione
Chiamate nitide
Queste cuffie over-ear sono ideali per il comfort di tutti i giorni. La fascia imbottita è così leggera che ti sembrerà di non indossarla e i morbidi cuscinetti possono essere inclinati per trovare la posizione ideale. Ogni cuscinetto è imbottito con memory foam: più indossi le cuffie,più le adorerai.
I driver da 40 mm offrono un audio ottimale e un buon isolamento acustico passivo grazie al design over-ear. Per un audio eccellente,attiva i bassi dinamici tramite l'app Philips Headphones e potrai goderti tutta la potenza dei brani che preferisci,anche a basso volume.
Con un'autonomia di riproduzione fino a 65 ore,queste cuffie wireless ti faranno compagnia durante l'ascolto di tantissime playlist. Si ricaricano completamente in sole 2 ore tramite USB-C e una ricarica rapida di 15 minuti ti darà energia sufficiente per continuare ad ascoltare musica per altre 2 ore.
4.3
su 5
16
Recensioni
93%
di utenti consiglia questo prodotto
Ollie- D
07/04/2025
United Kingdom
Compratore verificato
Over- ear excellence
The headphones I've bought are perfect for me- I was tired of in ear buds falling out whilst walking. Can answer the phone by a button and the music sounds rich.
Pro
Excellent fit and comfortable to wear. Sound is superb. Ability to answer calls adds another layer. Great price.
Contro
N/A
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 5000 series TAH5209BK Over-ear wireless headphones
Data di utilizzo 2025-03-07
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 5000 series TAH5209BK Over-ear wireless headphones
Data di utilizzo 2025-03-07
Andreash133
16/05/2026
Deutschland
Compratore verificato
Super
Die Kopfhörer haben wie ich finde ein guten Sound. Der aku hält sehr lange. Und man kann sie kompakt zusammen klappen und mitnehmen
Questa revisione è stata effettuata per 5000 series TAH5209BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Data di utilizzo 2026-02-16
Questa revisione è stata effettuata per 5000 series TAH5209BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Data di utilizzo 2026-02-16
BlauwA3
17/04/2026
Nederland
Compratore verificato
Het werkt prima
Prima koptelefoon,met een mooie app erbij voor telefoon werkt prima.
Pro
Zeer goed product.
Contro
Geen
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 5000 series TAH5209BK Draadloze koptelefoon voor over het oor
Data di utilizzo 2025-03-17
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 5000 series TAH5209BK Draadloze koptelefoon voor over het oor
Data di utilizzo 2025-03-17