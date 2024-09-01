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Cuffie in ear cablate

TAE2146WT/00

4

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Disponibile in

Bianco
Bianco
Nero
Nero

Bassi dinamici

Potenti driver da 10 mm per bassi dinamici e un audio nitido. Con microfono in linea e pulsante di risposta integrati per la massima comodità durante le chiamate.

Vedi tutti i vantaggi

Musica e conversazioni

Bassi dinamici

  • Cavo USB-C

  • Driver da 10 mm

  • Cuffie in ear, chiuse sul retro

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

5
3
2
1

01/09/2024

France

France

Très bon rapport qualité prix

Je suis très satisfait de l'achat de ce produit chez Action pour 5,99 euros. Une très bonne qualité son, toujours présente chez Philips. De bonne basses, et un son qui reste clair meme dans les aigus!

Pro

Confort, bonne tenue dans les oreilles, son riche.

Contro

Design un peu simple et vieillot.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires

Data di utilizzo 2024-08-01

Sì, consiglio questo prodotto

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Data di utilizzo 2024-08-01

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