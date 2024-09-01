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Garanzia di 2 anni
Bassi dinamici
Potenti driver da 10 mm per bassi dinamici e un audio nitido. Con microfono in linea e pulsante di risposta integrati per la massima comodità durante le chiamate.
Cavo USB-C
Driver da 10 mm
Cuffie in ear, chiuse sul retro
4.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Vtt18
01/09/2024
France
Très bon rapport qualité prix
Je suis très satisfait de l'achat de ce produit chez Action pour 5,99 euros. Une très bonne qualité son, toujours présente chez Philips. De bonne basses, et un son qui reste clair meme dans les aigus!
Pro
Confort, bonne tenue dans les oreilles, son riche.
Contro
Design un peu simple et vieillot.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires
Data di utilizzo 2024-08-01
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires
Data di utilizzo 2024-08-01