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Cavo HDMI

SWV9030/10

Risoluzione Ultra HD in 8K a 60 Hz con HDR dinamico

Prova una risoluzione Ultra HD in 8K a 60 fps. HDR dinamico per un contrasto ottimale e immagini nitidissime in sequenze d'azione ad alta velocità. Supporta Enhanced Audio Return Channel fino a 192 KHz con risoluzione a 24 bit.

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Goditi un'esperienza di gioco straordinaria

Risoluzione Ultra HD in 8K a 60 Hz con HDR dinamico

  • 8K a 60 Hz

  • 48 Gbps

  • 3 m

UHD 4320p (8K)

Supporta una risoluzione video fino a 8K UHD a 4320p per offrire la massima qualità delle immagini ed esperienze di gioco straordinarie.

Fotogrammi al secondo: 60 Hz

Esperienza di gioco e di visione superiore con immagini con fino a 60 fotogrammi al secondo.

Filamento in rame puro da 28 AWG per la migliore qualità audio e video.

Materiali di qualità: filamento in rame puro da 28 AWG per garantire il collegamento migliore con la minor perdita di dati.

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