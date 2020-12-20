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Fuori produzione
SWV9030/10
Risoluzione Ultra HD in 8K a 60 Hz con HDR dinamico
Prova una risoluzione Ultra HD in 8K a 60 fps. HDR dinamico per un contrasto ottimale e immagini nitidissime in sequenze d'azione ad alta velocità. Supporta Enhanced Audio Return Channel fino a 192 KHz con risoluzione a 24 bit.
8K a 60 Hz
48 Gbps
3 m
Supporta una risoluzione video fino a 8K UHD a 4320p per offrire la massima qualità delle immagini ed esperienze di gioco straordinarie.
Esperienza di gioco e di visione superiore con immagini con fino a 60 fotogrammi al secondo.
Materiali di qualità: filamento in rame puro da 28 AWG per garantire il collegamento migliore con la minor perdita di dati.
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