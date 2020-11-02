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Fuori produzione

Cavo HDMI

SWV5630G/00

Immagini in Ultra HD

Prova la risoluzione Ultra HD in 4K a 60 fps. La tecnologia HDMI a velocità elevata supporta un sistema audio completo a 32 canali con frequenza di campionamento fino a 1536 KHz.

Vedi tutti i vantaggi

Risoluzione Ultra HD in 4K a 60 Hz con Ethernet

Immagini in Ultra HD

  • 4K a 60 Hz

  • 18 Gbps

  • 3 m

UHD 2160p (4K)

Supporta risoluzioni video fino a 4K o UHD 2160p. In questo modo lo schermo risulta essere molto simile a quello dei sistemi digitali usati nei cinema.

Fotogrammi al secondo: 60 Hz

Esperienza di gioco e di visione superiore con immagini con fino a 60 fotogrammi al secondo.

Connettori placcati oro per un collegamento affidabile.

Connettori placcati oro per un collegamento affidabile.

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