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Garanzia di 2 anni
SHL5005WT/00
Per amore della musica
Queste cuffie sono progettate per ascoltare la tua musica ovunque vai. I morbidi cuscinetti ti consentono di ascoltare senza interruzioni i tuoi brani preferiti. L'eccellente qualità audio garantisce un'esperienza di ascolto nuova.
Driver da 32 mm, chiuse sul retro
Over ear
Morbidi cuscinetti
Ripiegabili in orizzontale
Le cuffie si piegano in orizzontale per essere riposte e trasportate facilmente
I driver dell'altoparlante da 32 mm ti offrono un audio fantastico con bassi profondi
Il microfono incorporato consente di passare facilmente dall'ascolto della musica alle chiamate, così potrai essere sempre in contatto con ciò che più conta per te.
3.0
su 5
2
Recensioni
Fiortz
24/04/2024
Italia
Ottimo prodotto.
Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHL5005 Cuffie con microfono
Data di utilizzo 2024-03-24
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHL5005 Cuffie con microfono
Data di utilizzo 2024-03-24
muziekgenieter
26/11/2017
België
onvoldoende geluid
ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben
Questa revisione è stata effettuata per SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon
Questa revisione è stata effettuata per SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon