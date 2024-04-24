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Cuffie con microfono

SHL5005WT/00

3

| (2) Recensioni

Disponibile in

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White
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Per amore della musica

Queste cuffie sono progettate per ascoltare la tua musica ovunque vai. I morbidi cuscinetti ti consentono di ascoltare senza interruzioni i tuoi brani preferiti. L'eccellente qualità audio garantisce un'esperienza di ascolto nuova.

Vedi tutti i vantaggi

Ovunque vai!

Per amore della musica

  • Driver da 32 mm, chiuse sul retro

  • Over ear

  • Morbidi cuscinetti

  • Ripiegabili in orizzontale

Le cuffie si piegano in orizzontale per essere riposte e trasportate facilmente

Le cuffie si piegano in orizzontale per essere riposte e trasportate facilmente

I driver dell'altoparlante da 32 mm ti offrono un audio fantastico con bassi profondi

I driver dell'altoparlante da 32 mm ti offrono un audio fantastico con bassi profondi

Il microfono incorporato ti consente di passare dalla musica alle chiamate

Il microfono incorporato consente di passare facilmente dall'ascolto della musica alle chiamate, così potrai essere sempre in contatto con ciò che più conta per te.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.0

su 5

2

Recensioni

4
3
2

24/04/2024

Italia

Italia

Ottimo prodotto.

Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHL5005 Cuffie con microfono

Data di utilizzo 2024-03-24

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHL5005 Cuffie con microfono

Data di utilizzo 2024-03-24

26/11/2017

België

België

onvoldoende geluid

ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben

Questa revisione è stata effettuata per SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon

Questa revisione è stata effettuata per SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon

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