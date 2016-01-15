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Fuori produzione

Cuffie con fascia

SHL3000BL/00

4.8

| (4) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Audio potente

Queste cuffie Philips SHL3000 offrono audio e bassi potenti. Grazie al design con cuscinetti girevoli imbottiti la tua esperienza d'ascolto sarà perfetta ovunque tu vada.

Vedi tutti i vantaggi

Cuffie in stile console DJ

Audio potente

  • Stile console DJ

  • Blu

Acustica avvolgente per un isolamento ottimale

L'acustica avvolgente di queste cuffie Philips fornisce un buono isolamento del suono.

I padiglioni e la fascia regolabili si adattano a tutti

I padiglioni e la fascia regolabili si adattano a tutti

Cuscinetti morbidi per sessioni di ascolto confortevoli e prolungate

Cuscinetti morbidi per sessioni di ascolto confortevoli e prolungate

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.8

su 5

4

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

15/01/2016

France

France

Compratore verificato

ce produit possède de grandes qualités

Très bon rapport qualite prix. Le son est tres bien pour mon utilisation

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHL3000BL Headband headphones

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHL3000BL Headband headphones

08/03/2015

España

España

Increible!

Estos auriculares son increibles!, en relación calidad - precio son realmente incomparables con otros, los bajos se notan muy bien, y para la monitorización de pistas esta muy bien y para la sincronización y demás cumple su función, buenos cascos para el que sea DJ

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHL3000BL Headband headphones

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHL3000BL Headband headphones

06/11/2012

Deutschland

Deutschland

Schöne Kopfhörer

Sehr gutes Preis-Leistung verhältniss Sehen Super Aus

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHL3000BL Kopfhörer mit Bügel

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHL3000BL Kopfhörer mit Bügel

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  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee