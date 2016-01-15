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Fuori produzione
Audio potente
Queste cuffie Philips SHL3000 offrono audio e bassi potenti. Grazie al design con cuscinetti girevoli imbottiti la tua esperienza d'ascolto sarà perfetta ovunque tu vada.
Stile console DJ
Blu
L'acustica avvolgente di queste cuffie Philips fornisce un buono isolamento del suono.
4.8
su 5
4
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
azer
15/01/2016
France
Compratore verificato
ce produit possède de grandes qualités
Très bon rapport qualite prix. Le son est tres bien pour mon utilisation
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHL3000BL Headband headphones
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHL3000BL Headband headphones
yeyodjj
08/03/2015
España
Increible!
Estos auriculares son increibles!, en relación calidad - precio son realmente incomparables con otros, los bajos se notan muy bien, y para la monitorización de pistas esta muy bien y para la sincronización y demás cumple su función, buenos cascos para el que sea DJ
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHL3000BL Headband headphones
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHL3000BL Headband headphones
marcy
06/11/2012
Deutschland
Schöne Kopfhörer
Sehr gutes Preis-Leistung verhältniss Sehen Super Aus
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHL3000BL Kopfhörer mit Bügel
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHL3000BL Kopfhörer mit Bügel