Queste cuffie sono ben realizzate e confortevoli. Buon isolamento acustico. L'autonomia è ottima. Ottimo il sistema di ricarica. Il suono è nitido e non c'è nessun fruscio. La connessione è estremamente semplice. L'unica nota negativa è la plastica che non sembra di grande qualità e il pulsante di accensione che sembra debole.