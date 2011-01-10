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Fuori produzione

Cuffie wireless digitali

SHD8600/10

3.3

| (28) Recensioni

Musica wireless

La libertà di ascoltare la musica e vedere la TV in tutta la casa grazie a queste cuffie. La trasmissione digitale consente una ricezione perfetta e una buona riproduzione audio. Gli auricolari a conchiglia girevoli e la fascia interna autoregolabile offrono un comfort e una vestibilità perfetti.

Vedi tutti i vantaggi

Cuffie leggere e comode

Musica wireless

Trasmissione digitale nitida (2,4 GHz)

La trasmissione digitale a 2,4 GHz previene la compressione e la perdita di dati tra il trasmettitore e le cuffie. I segnali digitali vengono convertiti in analogico alla fine del processo di trasmissione. Il risultato finale è un'ottima qualità audio con un'acustica fluida e perdita di dati minima.

Altoparlanti con sintonizzazione acustica per una qualità audio superiore

Gli altoparlanti acusticamente accordati producono un suono puro e bilanciato con una chiarezza e una precisione stupende sia nei suoni alti sia nei suoni molto bassi.

Fascia interna a regolazione automatica che assicura massimo comfort

La fascetta interna di queste cuffie Philips facilita l'adattamento del dispositivo alla testa. Il meccanismo si regola automaticamente per garantire il massimo comfort.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.3

su 5

28

Recensioni

10/01/2011

España

España

SHD8600/10 GRAN COMPRA

COMENTAR QUE SE TRATA DE UN PRODUCTO INMEJORABLE Y MUY RECOMENDABLE. GRAN CALIDAD DE SONIDO SIN NINGÚN TIPO DE DISTORSION.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHD8600 Auriculares digitales inalámbricos

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02/05/2020

Deutschland

Deutschland

Top Kopfhörer super Klang

Der Kopfhörer hat einen bequemen Sitz eine sehr guten Klang und eine gute Reichweite. Preis-Leistung stimmt

Pro

Klang, Reichweite, Preis

Contro

Kunstleder am Bügel und Ohrmuschel löst sich ab

Questa revisione è stata effettuata per SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

Data di utilizzo 2018-05-02

Questa revisione è stata effettuata per SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

Data di utilizzo 2018-05-02

26/11/2015

Deutschland

Deutschland

Klasse Kopfhöhrer zum TV schauen.

Leichter tausch der Accus. Lade meine Accus in einer Ditital Ladestation, so kann ich unbegrenzt Filme schauen. Die eigene Ladestadion ist wirklich nicht der Hit. Aber der Sound ist wirklich top. Ich habe mir weiche Frottyüberzüge für die Ohrmuschel gehollt Das tragen ist jetzt richtig angenehm.

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Questa revisione è stata effettuata per SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

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