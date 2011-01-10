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Fuori produzione
SHD8600/10
Musica wireless
La libertà di ascoltare la musica e vedere la TV in tutta la casa grazie a queste cuffie. La trasmissione digitale consente una ricezione perfetta e una buona riproduzione audio. Gli auricolari a conchiglia girevoli e la fascia interna autoregolabile offrono un comfort e una vestibilità perfetti.
La trasmissione digitale a 2,4 GHz previene la compressione e la perdita di dati tra il trasmettitore e le cuffie. I segnali digitali vengono convertiti in analogico alla fine del processo di trasmissione. Il risultato finale è un'ottima qualità audio con un'acustica fluida e perdita di dati minima.
Gli altoparlanti acusticamente accordati producono un suono puro e bilanciato con una chiarezza e una precisione stupende sia nei suoni alti sia nei suoni molto bassi.
La fascetta interna di queste cuffie Philips facilita l'adattamento del dispositivo alla testa. Il meccanismo si regola automaticamente per garantire il massimo comfort.
3.3
su 5
28
Recensioni
anitacastle
10/01/2011
España
SHD8600/10 GRAN COMPRA
COMENTAR QUE SE TRATA DE UN PRODUCTO INMEJORABLE Y MUY RECOMENDABLE. GRAN CALIDAD DE SONIDO SIN NINGÚN TIPO DE DISTORSION.
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Questa revisione è stata effettuata per SHD8600 Auriculares digitales inalámbricos
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Biba65
02/05/2020
Deutschland
Top Kopfhörer super Klang
Der Kopfhörer hat einen bequemen Sitz eine sehr guten Klang und eine gute Reichweite. Preis-Leistung stimmt
Pro
Klang, Reichweite, Preis
Contro
Kunstleder am Bügel und Ohrmuschel löst sich ab
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Data di utilizzo 2018-05-02
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Data di utilizzo 2018-05-02
Wollmaus
26/11/2015
Deutschland
Klasse Kopfhöhrer zum TV schauen.
Leichter tausch der Accus. Lade meine Accus in einer Ditital Ladestation, so kann ich unbegrenzt Filme schauen. Die eigene Ladestadion ist wirklich nicht der Hit. Aber der Sound ist wirklich top. Ich habe mir weiche Frottyüberzüge für die Ohrmuschel gehollt Das tragen ist jetzt richtig angenehm.
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