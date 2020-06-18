Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SHB2515WT/10
Brano dopo brano dopo brano
Massima libertà. Queste cuffie in ear wireless offrono un'incredibile autonomia di riproduzione di 100 ore grazie alla custodia di ricarica portatile. Goditi un sound perfetto brano dopo brano e l'accesso diretto all'assistente virtuale del tuo telefono. Qualcuno vuole mettersi in viaggio?
Driver da 6 mm/chiuse sul retro
Bluetooth®
Black
Nessuna fastidiosa eco durante le chiamate. Grazie alla funzione di cancellazione eco, potrai avere conversazioni nitide e prive di interferenze.
1.0
su 5
1
Recensione
steste7575
18/06/2020
Italia
prodotto pessimo
non intuitive, problemi con batteria non consiglio assolutamente queste cuffie
Pro
nessuno
Questa revisione è stata effettuata per 2000 series SHB2515BK In-ear true wireless headphones
Data di utilizzo 2019-12-18
Questa revisione è stata effettuata per 2000 series SHB2515BK In-ear true wireless headphones
Data di utilizzo 2019-12-18