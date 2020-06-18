Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SHB2515BK/10
Brano dopo brano dopo brano
Massima libertà. Queste cuffie in ear wireless offrono un'incredibile autonomia di riproduzione di 110 ore grazie alla custodia di ricarica portatile. Goditi un sound perfetto brano dopo brano e l'accesso diretto all'assistente virtuale del tuo telefono. Qualcuno vuole mettersi in viaggio?
Driver da 6 mm/chiuse sul retro
Bluetooth®
Black
I driver acustici al neodimio da 6 mm offrono un audio eccellente e bassi potenti. Il tubo acustico ovale ottimizza l'isolamento acustico passivo. La modalità mono ti consente di lasciare libero un orecchio così da percepire sempre l'ambiente circostante.
Le cuffie sono pronte per l'associazione e nel momento in cui vengono rimosse dalla custodia. Una volta associate, le cuffie memorizzano l'ultimo dispositivo con cui è stato effettuato il collegamento.
1.0
su 5
1
Recensione
steste7575
18/06/2020
Italia
prodotto pessimo
non intuitive, problemi con batteria non consiglio assolutamente queste cuffie
Pro
nessuno
Questa revisione è stata effettuata per 2000 series SHB2515BK In-ear true wireless headphones
Data di utilizzo 2019-12-18
Questa revisione è stata effettuata per 2000 series SHB2515BK In-ear true wireless headphones
Data di utilizzo 2019-12-18