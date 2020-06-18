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Fuori produzione

2000 seriesCuffie in ear True Wireless

SHB2515BK/10

1

| (1) Recensione

Disponibile in

Black
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White
White

Brano dopo brano dopo brano

Massima libertà. Queste cuffie in ear wireless offrono un'incredibile autonomia di riproduzione di 110 ore grazie alla custodia di ricarica portatile. Goditi un sound perfetto brano dopo brano e l'accesso diretto all'assistente virtuale del tuo telefono. Qualcuno vuole mettersi in viaggio?

Vedi tutti i vantaggi

Brano dopo brano dopo brano

  • Driver da 6 mm/chiuse sul retro

  • Bluetooth®

  • Black

Driver acustici al neodimio da 6 mm. Audio eccellente, bassi potenti

I driver acustici al neodimio da 6 mm offrono un audio eccellente e bassi potenti. Il tubo acustico ovale ottimizza l'isolamento acustico passivo. La modalità mono ti consente di lasciare libero un orecchio così da percepire sempre l'ambiente circostante.

Modalità mono per quando desideri lasciare un orecchio libero

Associazione intelligente. Trova automaticamente il tuo dispositivo Bluetooth

Le cuffie sono pronte per l'associazione e nel momento in cui vengono rimosse dalla custodia. Una volta associate, le cuffie memorizzano l'ultimo dispositivo con cui è stato effettuato il collegamento.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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1.0

su 5

1

Recensione

5
4
3
2

18/06/2020

Italia

Italia

prodotto pessimo

non intuitive, problemi con batteria non consiglio assolutamente queste cuffie

Pro

nessuno

Questa revisione è stata effettuata per 2000 series SHB2515BK In-ear true wireless headphones

Data di utilizzo 2019-12-18

Questa revisione è stata effettuata per 2000 series SHB2515BK In-ear true wireless headphones

Data di utilizzo 2019-12-18

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