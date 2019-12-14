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2000 seriesCuffie

SHB2505WT/10

4.5

| (4) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Disponibile in

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La tua musica senza interruzioni

Ascolta i tuoi brani in totale libertà. Queste cuffie auricolari True Wireless ti regalano un suono straordinario e fino a 20 ore di riproduzione grazie alla custodia di ricarica portatile. Premi due volte il pulsante multifunzione per attivare l'assistente vocale del telefono.

Vedi tutti i vantaggi

La tua musica senza interruzioni

  • Driver da 6 mm/chiuse sul retro

  • Bluetooth®

  • White

Driver acustici al neodimio da 6 mm. Audio eccellente, bassi potenti

I driver acustici al neodimio da 6 mm offrono un audio eccellente e bassi potenti. Il tubo acustico ovale ottimizza l'isolamento acustico passivo. La modalità mono ti consente di lasciare libero un orecchio così da percepire sempre l'ambiente circostante.

Modalità mono per quando desideri lasciare un orecchio libero

Morbide alette gomma. Sicure e comode

Ascolta la tua musica in tutta comodità grazie al design leggero e dalla perfetta vestibilità. Le morbide alette in gomma si adattano perfettamente all'anatomia dell'orecchio. I cuscinetti in gomma intercambiabili ti consentono di ottenere una perfetta vestibilità, garantendo un isolamento ideale per non perdere nemmeno una nota.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.5

su 5

4

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

14/12/2019

Italia

Italia

Notevole

Ottimo rapporto qualità/prezzo. Perfetto il pairing ed il sync. Nessun problema con l'utilizzo telefonico. La carica dura una settimana

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 2000 series SHB2505BK Headphones

Data di utilizzo 2019-11-14

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 2000 series SHB2505BK Headphones

Data di utilizzo 2019-11-14

19/09/2019

Italia

Italia

Questo prodotto è eccellente per il costo

[Employee of philipsglobal] La qualità dell’audio è molto buona la durata della batteria anche

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 2000 series SHB2505BK Cuffie

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 2000 series SHB2505BK Cuffie

28/11/2020

Italia

Italia

Cuffie bluetooth sbh2505WT

Prodotto di buona qualità acquistato da pochi giorni. Il suono è bilanciato,pulito e ben definibile. Anche il microfono per le telefonate è buono,la voce giunge ben distinta e senza eco.

Pro

Buona autonomia,suono pulito e microfono senza eco.

Contro

Mancanza di app dedicata per settarle al meglio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 2000 series SHB2505WT Cuffie

Data di utilizzo 2020-10-28

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 2000 series SHB2505WT Cuffie

Data di utilizzo 2020-10-28

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