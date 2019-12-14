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Fuori produzione
La tua musica senza interruzioni
Ascolta i tuoi brani in totale libertà. Queste cuffie auricolari True Wireless ti regalano un suono straordinario e fino a 20 ore di riproduzione grazie alla custodia di ricarica portatile. Premi due volte il pulsante multifunzione per attivare l'assistente vocale del telefono.
Driver da 6 mm/chiuse sul retro
Bluetooth®
White
I driver acustici al neodimio da 6 mm offrono un audio eccellente e bassi potenti. Il tubo acustico ovale ottimizza l'isolamento acustico passivo. La modalità mono ti consente di lasciare libero un orecchio così da percepire sempre l'ambiente circostante.
Ascolta la tua musica in tutta comodità grazie al design leggero e dalla perfetta vestibilità. Le morbide alette in gomma si adattano perfettamente all'anatomia dell'orecchio. I cuscinetti in gomma intercambiabili ti consentono di ottenere una perfetta vestibilità, garantendo un isolamento ideale per non perdere nemmeno una nota.
4.5
su 5
4
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
thor23
14/12/2019
Italia
Notevole
Ottimo rapporto qualità/prezzo. Perfetto il pairing ed il sync. Nessun problema con l'utilizzo telefonico. La carica dura una settimana
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 2000 series SHB2505BK Headphones
Data di utilizzo 2019-11-14
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 2000 series SHB2505BK Headphones
Data di utilizzo 2019-11-14
Attila1957
19/09/2019
Italia
Questo prodotto è eccellente per il costo
[Employee of philipsglobal] La qualità dell’audio è molto buona la durata della batteria anche
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 2000 series SHB2505BK Cuffie
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 2000 series SHB2505BK Cuffie
Adam978
28/11/2020
Italia
Cuffie bluetooth sbh2505WT
Prodotto di buona qualità acquistato da pochi giorni. Il suono è bilanciato,pulito e ben definibile. Anche il microfono per le telefonate è buono,la voce giunge ben distinta e senza eco.
Pro
Buona autonomia,suono pulito e microfono senza eco.
Contro
Mancanza di app dedicata per settarle al meglio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 2000 series SHB2505WT Cuffie
Data di utilizzo 2020-10-28
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 2000 series SHB2505WT Cuffie
Data di utilizzo 2020-10-28