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Fuori produzione

2000 seriesCuffie

SHB2505BK/10

3.9

| (22) Recensioni

Disponibile in

Black
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White
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La tua musica senza interruzioni

Ascolta i tuoi brani in totale libertà. Queste cuffie auricolari True Wireless ti regalano un suono straordinario e fino a 20 ore di riproduzione grazie alla custodia di ricarica portatile. Premi due volte il pulsante multifunzione per attivare l'assistente vocale del telefono.

Vedi tutti i vantaggi

La tua musica senza interruzioni

  • Driver da 6 mm/chiuse sul retro

  • Bluetooth®

  • Black

Fino a 20 ore di riproduzione e 14 ore di conversazione

Grazie alla custodia di ricarica portatile, queste cuffie non ti lasceranno mai solo. Con un'unica ricarica, avrai fino a tre ore di autonomia di riproduzione o di conversazione. Con la custodia completamente carica, avrai altre 9 ore di autonomia con più ricariche. Basta reinserire le cuffie nella custodia ogni volta che devono essere ricaricate. Una ricarica completa richiede 1,5 ore.

Morbide alette gomma. Sicure e comode

Ascolta la tua musica in tutta comodità grazie al design leggero e dalla perfetta vestibilità. Le morbide alette in gomma si adattano perfettamente all'anatomia dell'orecchio. I cuscinetti in gomma intercambiabili ti consentono di ottenere una perfetta vestibilità, garantendo un isolamento ideale per non perdere nemmeno una nota.

Driver acustici al neodimio da 6 mm. Audio eccellente, bassi potenti

I driver acustici al neodimio da 6 mm offrono un audio eccellente e bassi potenti. Il tubo acustico ovale ottimizza l'isolamento acustico passivo. La modalità mono ti consente di lasciare libero un orecchio così da percepire sempre l'ambiente circostante.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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3.9

su 5

22

Recensioni

14/12/2019

Italia

Italia

Notevole

Ottimo rapporto qualità/prezzo. Perfetto il pairing ed il sync. Nessun problema con l'utilizzo telefonico. La carica dura una settimana

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 2000 series SHB2505BK Headphones

Data di utilizzo 2019-11-14

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 2000 series SHB2505BK Headphones

Data di utilizzo 2019-11-14

19/09/2019

Italia

Italia

Questo prodotto è eccellente per il costo

[Employee of philipsglobal] La qualità dell’audio è molto buona la durata della batteria anche

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 2000 series SHB2505BK Cuffie

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 2000 series SHB2505BK Cuffie

20/11/2020

France

France

tres bon produit

on peux utiliser chaque écouteur indépendamment de l'autre ou ensemble pour un son très correct. moins de 70 € , l'essentiel en un mot.

Contro

accroche plus aumoins bien

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 2000 series SHB2505BK Casque

Data di utilizzo 2019-10-20

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 2000 series SHB2505BK Casque

Data di utilizzo 2019-10-20

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