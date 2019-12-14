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Fuori produzione
SHB2505BK/10
La tua musica senza interruzioni
Ascolta i tuoi brani in totale libertà. Queste cuffie auricolari True Wireless ti regalano un suono straordinario e fino a 20 ore di riproduzione grazie alla custodia di ricarica portatile. Premi due volte il pulsante multifunzione per attivare l'assistente vocale del telefono.
Driver da 6 mm/chiuse sul retro
Bluetooth®
Black
Grazie alla custodia di ricarica portatile, queste cuffie non ti lasceranno mai solo. Con un'unica ricarica, avrai fino a tre ore di autonomia di riproduzione o di conversazione. Con la custodia completamente carica, avrai altre 9 ore di autonomia con più ricariche. Basta reinserire le cuffie nella custodia ogni volta che devono essere ricaricate. Una ricarica completa richiede 1,5 ore.
Ascolta la tua musica in tutta comodità grazie al design leggero e dalla perfetta vestibilità. Le morbide alette in gomma si adattano perfettamente all'anatomia dell'orecchio. I cuscinetti in gomma intercambiabili ti consentono di ottenere una perfetta vestibilità, garantendo un isolamento ideale per non perdere nemmeno una nota.
I driver acustici al neodimio da 6 mm offrono un audio eccellente e bassi potenti. Il tubo acustico ovale ottimizza l'isolamento acustico passivo. La modalità mono ti consente di lasciare libero un orecchio così da percepire sempre l'ambiente circostante.
3.9
su 5
22
Recensioni
thor23
14/12/2019
Italia
Notevole
Ottimo rapporto qualità/prezzo. Perfetto il pairing ed il sync. Nessun problema con l'utilizzo telefonico. La carica dura una settimana
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 2000 series SHB2505BK Headphones
Data di utilizzo 2019-11-14
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 2000 series SHB2505BK Headphones
Data di utilizzo 2019-11-14
Attila1957
19/09/2019
Italia
Questo prodotto è eccellente per il costo
[Employee of philipsglobal] La qualità dell’audio è molto buona la durata della batteria anche
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 2000 series SHB2505BK Cuffie
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 2000 series SHB2505BK Cuffie
jistou
20/11/2020
France
tres bon produit
on peux utiliser chaque écouteur indépendamment de l'autre ou ensemble pour un son très correct. moins de 70 € , l'essentiel en un mot.
Contro
accroche plus aumoins bien
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 2000 series SHB2505BK Casque
Data di utilizzo 2019-10-20
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 2000 series SHB2505BK Casque
Data di utilizzo 2019-10-20