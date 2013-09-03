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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SCF646/17
1 biberon
330 ml
Tettarella a flusso regolabile
3m+
Questa tettarella ha una fessura che consente un flusso regolabile: basta girare il biberon e allineare la tacca corrispondente alla velocità di flusso desiderata (I, II o III) al nasino del bimbo.
L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dall'allattamento al seno all'allattamento con il biberon.
Il biberon Airflex di Avent ha la speciale valvola Airflex, che asseconda il ritmo naturale di suzione del bimbo.
3.9
su 5
13
Recensioni
Laurent86
03/09/2013
France
Grandes qualités
Très bon produit je le recommende aux parents qui ont des jeunes enfants au sein de leur foyer.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF686/37 Biberon Classic
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patrialpe
14/12/2013
España
Muy útil la tetina de flujo variable
Utilicé estos biberones cuando mi hijo empezó a tomar agua y leche con cereales, ya que le di pecho hasta los 15 meses y no los empleé para darle sólo leche. La tetina de flujo variable se adaptaba perfectamente según la fluidez del líquido o lo espesos que estuvieran los cereales. Podía usar el mismo tipo de tetina para agua y para cereales, era estupendo no tener que andar cambiando. Además la resistencia del material de la tetina era suficiente para no partirse al mínimo bocado o tirón de un niño que ya tenía dientes. Y el material del biberón era también muy resistente a las caídas.
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Questa revisione è stata effettuata per Airflex SCF646/37 Biberón Classic
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MARIAJO68
12/12/2013
España
Producto practico y cómodo de usar
El biberón lo utilizo desde que mi hija nació, y es muy cómodo y muy practico. Se nota la buena calidad y su ergonomia. A mi hija también le debía de gustar, porque rechazaba cualquier otro que no fuera este. Lo recomiendo encarecidamente.
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Questa revisione è stata effettuata per Airflex SCF646/37 Biberón Classic
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Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.