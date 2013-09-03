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Fuori produzione

Philips Avent AirflexBiberon Classic

SCF646/17

3.9
| (13) Recensioni
Per un allattamento naturale e attivo
Per un allattamento naturale e attivo, il biberon Airflex di Philips Avent dispone della speciale tettarella Airflex Avent che funziona secondo il ritmo naturale della suzione del bimbo. La tettarella Airflex facilita il passaggio dal seno al biberon.
Vedi tutti i vantaggi
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Per un allattamento naturale e attivo

  • 1 biberon

  • 330 ml

  • Tettarella a flusso regolabile

  • 3m+

Tettarella a flusso regolabile, per liquidi più densi

Tettarella a flusso regolabile, per liquidi più densi

Questa tettarella ha una fessura che consente un flusso regolabile: basta girare il biberon e allineare la tacca corrispondente alla velocità di flusso desiderata (I, II o III) al nasino del bimbo.

Facilita la combinazione tra allattamento al seno e al biberon.

Facilita la combinazione tra allattamento al seno e al biberon.

L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dall'allattamento al seno all'allattamento con il biberon.

Valvola Airflex incorporata

Valvola Airflex incorporata

Il biberon Airflex di Avent ha la speciale valvola Airflex, che asseconda il ritmo naturale di suzione del bimbo.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.9

su 5

13

Recensioni

3

03/09/2013

France

France

Grandes qualités

Très bon produit je le recommende aux parents qui ont des jeunes enfants au sein de leur foyer.

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Questa revisione è stata effettuata per SCF686/37 Biberon Classic

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14/12/2013

España

España

Muy útil la tetina de flujo variable

Utilicé estos biberones cuando mi hijo empezó a tomar agua y leche con cereales, ya que le di pecho hasta los 15 meses y no los empleé para darle sólo leche. La tetina de flujo variable se adaptaba perfectamente según la fluidez del líquido o lo espesos que estuvieran los cereales. Podía usar el mismo tipo de tetina para agua y para cereales, era estupendo no tener que andar cambiando. Además la resistencia del material de la tetina era suficiente para no partirse al mínimo bocado o tirón de un niño que ya tenía dientes. Y el material del biberón era también muy resistente a las caídas.

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Questa revisione è stata effettuata per Airflex SCF646/37 Biberón Classic

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12/12/2013

España

España

Producto practico y cómodo de usar

El biberón lo utilizo desde que mi hija nació, y es muy cómodo y muy practico. Se nota la buena calidad y su ergonomia. A mi hija también le debía de gustar, porque rechazaba cualquier otro que no fuera este. Lo recomiendo encarecidamente.

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 