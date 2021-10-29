Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Design in silicone, pezzo unico
0-3 m
Ortodontico e senza BPA
Pacco da 2
Consigliato dai professionisti del settore medico per calmare i neonati, il succhietto Soothie viene distribuito negli ospedali degli Stati Uniti.*
I succhietti Soothie Shapes sono diversi dagli altri nostri succhietti. La loro forma esclusiva ti consente di inserire il dito nella tettarella in modo da aiutare il tuo bambino a succhiare stabilendo un legame con lui.
La nostra tettarella piatta in silicone ha una forma simmetrica che rispetta il palato, i denti e le gengive del tuo bimbo o della tua bimba durante la crescita.
4.1
su 5
49
Recensioni
84%
di utenti consiglia questo prodotto
Barbychan2
29/10/2021
Italia
Resistente e facile all'uso
Ho avuto la possibilità di testare questo prodotto innovativo attraverso una campagna di tester dell'azienda Philips,sono soddisfatta del materiale resistente , facilmente lavabile in lavastoviglie,il mio bebè è altrettanto felice di poterlo utilizzare durante i suoi riposi notturno,dorme tranquillo,infatti facilita il sonno e calma le sinapsi del piccolo dandogli una sensazione di sollievo e calma,direi che ha i suoi vantaggi,un prodotto che vale la pena provare
Pro
Fornisce il giusto riposo quotidiano
Contro
Dimensioni troppo piccole
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF194/02 Succhietto Soothie
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF194/02 Succhietto Soothie
Nana8790
28/04/2020
Italia
Lo consiglio
Il ciuccio è arrivato satamttina. La mia bimba di 1 mese è molto nervosa e non riuscivo mai a farle prendere il ciuccio, di una nota casa Italiana sempre in silicone. Ho notato che con questo fa meno fatica...e lo ciuccia per più tempo e sembra calmarsi per davvero!
Pro
Facilitata la suzione
Contro
Per il momento nessuna
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF194/01 Succhietto Soothie
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF194/01 Succhietto Soothie
Rossellina
08/03/2019
Italia
Indicato soprattutto per i bimbi allattati al seno
Non riuscivo a far accettate il ciuccio al mio bimbo che all'atto esclusivamente al seno, ho provato moltissimi ciucci anche di materiali differenti ma nulla... Poi ho cercato su internet ed ho trovato questo ciuccio che, a differenza degli altri ha una forma che ricorda molto il capezzolo materno. In mio piccolo nn ha avuto problemi ad accettarlo. Unico neo è che nn si può attaccare alla catenella del porta ciuccio.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF194/01 Succhietto Soothie
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF194/01 Succhietto Soothie
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Questo succhietto Soothie ha la stessa forma della tettarella ed è realizzato con lo stesso materiale del modello statunitense, ma presenta uno scudo di forma diversa.
Il marchio di succhietti numero 1 al mondo
Per motivi di igiene, sostituire i succhietti dopo 4 settimane di utilizzo
La nostra gamma supporta le mamme e i bambini in ogni fase dello sviluppo