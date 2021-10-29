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Fuori produzione

Philips AventSucchietto Soothie

SCF194/02

4.1
| (49) Recensioni | 84% di utenti consiglia questo prodotto
Stimola la suzione e il rapporto naturale madre-bimbo
Il succhietto Philips Avent Soothie ti offre un nuovo modo di avvicinarti al tuo piccolo grazie al suo design formato da un pezzo singolo che dà al bimbo l'impressione di succhiare il tuo dito. Prodotto in silicone medico, Soothie Shapes è semplice da pulire.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Silicone flessibile per uso medico

Stimola la suzione e il rapporto naturale madre-bimbo

  • Design in silicone, pezzo unico

  • 0-3 m

  • Ortodontico e senza BPA

  • Pacco da 2

Distribuito negli ospedali degli Stati Uniti

Distribuito negli ospedali degli Stati Uniti

Consigliato dai professionisti del settore medico per calmare i neonati, il succhietto Soothie viene distribuito negli ospedali degli Stati Uniti.*

Il design esclusivo supporta il legame con il bambino

Il design esclusivo supporta il legame con il bambino

I succhietti Soothie Shapes sono diversi dagli altri nostri succhietti. La loro forma esclusiva ti consente di inserire il dito nella tettarella in modo da aiutare il tuo bambino a succhiare stabilendo un legame con lui.

Per uno sviluppo naturale del cavo orale

Per uno sviluppo naturale del cavo orale

La nostra tettarella piatta in silicone ha una forma simmetrica che rispetta il palato, i denti e le gengive del tuo bimbo o della tua bimba durante la crescita.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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4.1

su 5

49

Recensioni

84%

di utenti consiglia questo prodotto

29/10/2021

Italia

Italia

Resistente e facile all'uso

Ho avuto la possibilità di testare questo prodotto innovativo attraverso una campagna di tester dell'azienda Philips,sono soddisfatta del materiale resistente , facilmente lavabile in lavastoviglie,il mio bebè è altrettanto felice di poterlo utilizzare durante i suoi riposi notturno,dorme tranquillo,infatti facilita il sonno e calma le sinapsi del piccolo dandogli una sensazione di sollievo e calma,direi che ha i suoi vantaggi,un prodotto che vale la pena provare

Pro

Fornisce il giusto riposo quotidiano

Contro

Dimensioni troppo piccole

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF194/02 Succhietto Soothie

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF194/02 Succhietto Soothie

28/04/2020

Italia

Italia

Lo consiglio

Il ciuccio è arrivato satamttina. La mia bimba di 1 mese è molto nervosa e non riuscivo mai a farle prendere il ciuccio, di una nota casa Italiana sempre in silicone. Ho notato che con questo fa meno fatica...e lo ciuccia per più tempo e sembra calmarsi per davvero!

Pro

Facilitata la suzione

Contro

Per il momento nessuna

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF194/01 Succhietto Soothie

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF194/01 Succhietto Soothie

08/03/2019

Italia

Italia

Indicato soprattutto per i bimbi allattati al seno

Non riuscivo a far accettate il ciuccio al mio bimbo che all'atto esclusivamente al seno, ho provato moltissimi ciucci anche di materiali differenti ma nulla... Poi ho cercato su internet ed ho trovato questo ciuccio che, a differenza degli altri ha una forma che ricorda molto il capezzolo materno. In mio piccolo nn ha avuto problemi ad accettarlo. Unico neo è che nn si può attaccare alla catenella del porta ciuccio.

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Questa revisione è stata effettuata per SCF194/01 Succhietto Soothie

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. Questo succhietto Soothie ha la stessa forma della tettarella ed è realizzato con lo stesso materiale del modello statunitense, ma presenta uno scudo di forma diversa.

  2. Il marchio di succhietti numero 1 al mondo

  3. Per motivi di igiene, sostituire i succhietti dopo 4 settimane di utilizzo

  4. La nostra gamma supporta le mamme e i bambini in ogni fase dello sviluppo