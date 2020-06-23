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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Collegamento 100% privato
Luce soffusa e ninne nanne
Comunicazione a 2 vie
La tecnologia DECT garantisce l'eliminazione completa delle interferenze con altri prodotti che trasmettono segnali, ad esempio altri baby monitor, telefoni cellulari e senza fili. La codifica dei dati assicura un collegamento protetto e riservato, per cui sarai solo tu a sentire il tuo bimbo
Potrai sentire anche i più piccoli rumori emessi dal tuo bambino con assoluta chiarezza. La tecnologia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) offre un audio nitidissimo, di elevata qualità, per cui potrai sentire il tuo bimbo in qualsiasi momento.
La modalità ECO Smart riduce automaticamente la tua potenza di trasmissione ed aumenta la durata delle batterie. Più sei vicino al tuo bambino, meno potenza è necessaria per un collegamento perfetto (non disponibile negli Stati Uniti e in Canada).
4.3
su 5
78
Recensioni
83%
di utenti consiglia questo prodotto
RCO58
23/06/2020
France
Compratore verificato
Super fiable ! Branché durant 4 ans !
Installer dans la chambre de bébé dès son 1er jour à la maison (soit une semaine après l'accouchement) jusqu'à ces 4 et demi ! Emporter en week-end et en vacances, aucun problème. Nous sommes ravis de cet achat !
Pro
Fiable !
Contro
RAS
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Audio Monitors SCD560/00 Écoute-bébé DECT
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Audio Monitors SCD560/00 Écoute-bébé DECT
Arno33
25/07/2017
France
Compratore verificato
Indispensable
Simple d'utilisation, ne grésille pas, base et mobile sur batterie : pratique pour les balader partout. On peut activer/désactiver la veilleuse et les berceuses à distance, son et niveau de détection réglable.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Audio Monitors SCD560/00 Écoute-bébé DECT
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Audio Monitors SCD560/00 Écoute-bébé DECT
AudreMom
25/07/2017
France
Compratore verificato
Indispensable
Simple d'utilisation, ne grésille pas, base et mobile sur batterie : pratique pour les balader partout. On peut activer/désactiver la veilleuse et les berceuses à distance, son et niveau de détection réglable.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Audio Monitors SCD560/00 Écoute-bébé DECT
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Audio Monitors SCD560/00 Écoute-bébé DECT
La portata di funzionamento del baby monitor varia in base all'ambiente circostante e ai fattori che causano l'interferenza.