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Tutte le serie

  • Un collegamento sicuro con il tuo bambino
  • Un collegamento sicuro con il tuo bambino
  • Un collegamento sicuro con il tuo bambino
  • Un collegamento sicuro con il tuo bambino
  • Un collegamento sicuro con il tuo bambino
  • Un collegamento sicuro con il tuo bambino
  • Un collegamento sicuro con il tuo bambino
  • Un collegamento sicuro con il tuo bambino
  • Un collegamento sicuro con il tuo bambino
  • Un collegamento sicuro con il tuo bambino
  • Un collegamento sicuro con il tuo bambino
  • Un collegamento sicuro con il tuo bambino
  • Un collegamento sicuro con il tuo bambino
  • Un collegamento sicuro con il tuo bambino
  • Un collegamento sicuro con il tuo bambino
  • Un collegamento sicuro con il tuo bambino

Fuori produzione

Philips Avent Audio MonitorsBaby Monitor DECT

SCD560/00

4.3
| (78) Recensioni | 83% di utenti consiglia questo prodotto
Un collegamento sicuro con il tuo bambino
Il nuovo baby monitor DECT SCD560/00 offre massima affidabilità a te e al tuo bambino. Fornisce un collegamento sicuro con audio cristallino, controllo della temperatura, ninne nanne e luce notturna rilassante per te e il tuo piccolo.
Vedi tutti i vantaggi

Un aiuto in più per te e il tuo bambino

Un collegamento sicuro con il tuo bambino

  • Collegamento 100% privato

  • Luce soffusa e ninne nanne

  • Comunicazione a 2 vie

Tecnologia DECT per assenza di interferenze e un collegamento privato al 100%

Tecnologia DECT per assenza di interferenze e un collegamento privato al 100%

La tecnologia DECT garantisce l'eliminazione completa delle interferenze con altri prodotti che trasmettono segnali, ad esempio altri baby monitor, telefoni cellulari e senza fili. La codifica dei dati assicura un collegamento protetto e riservato, per cui sarai solo tu a sentire il tuo bimbo

Audio nitido grazie alla tecnologia DECT

Audio nitido grazie alla tecnologia DECT

Potrai sentire anche i più piccoli rumori emessi dal tuo bambino con assoluta chiarezza. La tecnologia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) offre un audio nitidissimo, di elevata qualità, per cui potrai sentire il tuo bimbo in qualsiasi momento.

Modalità Smart ECO a risparmio energetico

Modalità Smart ECO a risparmio energetico

La modalità ECO Smart riduce automaticamente la tua potenza di trasmissione ed aumenta la durata delle batterie. Più sei vicino al tuo bambino, meno potenza è necessaria per un collegamento perfetto (non disponibile negli Stati Uniti e in Canada).

Specifiche tecniche

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Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
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4.3

su 5

78

Recensioni

83%

di utenti consiglia questo prodotto

23/06/2020

France

France

Compratore verificato

Super fiable ! Branché durant 4 ans !

Installer dans la chambre de bébé dès son 1er jour à la maison (soit une semaine après l'accouchement) jusqu'à ces 4 et demi ! Emporter en week-end et en vacances, aucun problème. Nous sommes ravis de cet achat !

Pro

Fiable !

Contro

RAS

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Audio Monitors SCD560/00 Écoute-bébé DECT

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Audio Monitors SCD560/00 Écoute-bébé DECT

25/07/2017

France

France

Compratore verificato

Indispensable

Simple d'utilisation, ne grésille pas, base et mobile sur batterie : pratique pour les balader partout. On peut activer/désactiver la veilleuse et les berceuses à distance, son et niveau de détection réglable.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Audio Monitors SCD560/00 Écoute-bébé DECT

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Audio Monitors SCD560/00 Écoute-bébé DECT

25/07/2017

France

France

Compratore verificato

Indispensable

Simple d'utilisation, ne grésille pas, base et mobile sur batterie : pratique pour les balader partout. On peut activer/désactiver la veilleuse et les berceuses à distance, son et niveau de détection réglable.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Audio Monitors SCD560/00 Écoute-bébé DECT

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Audio Monitors SCD560/00 Écoute-bébé DECT

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  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. La portata di funzionamento del baby monitor varia in base all'ambiente circostante e ai fattori che causano l'interferenza.