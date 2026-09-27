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Garanzia di 2 anni
Nuova
Precisione superiore*, comfort personalizzato
Scopri Philips Shaver Series 9000, il rasoio più intelligente al mondo con IA. Rade a livello della pelle grazie al sistema di rasatura Lift & Cut, mentre la tecnologia SkinIQ fornisce un feedback in tempo reale della pressione, per proteggere la pelle.
Rasatura precisa a livello della pelle
Lame Dual SteelPrecision
Sensore Pressure Guard
Testine flessibili 360-D
Fino a 5 anni di garanzia*****
La nostra esclusiva tecnologia rotante brevettata Lift & Cut solleva delicatamente il pelo dalla radice prima di tagliarlo con precisione a livello della pelle (fino a 0,00 mm di distanza) senza che le lame tocchino la pelle.
I rasoi a testine rotanti Philips sono progettati specificamente per adattarsi alla crescita naturale dei peli in ogni direzione, grazie alle lame rotanti a 360 gradi. Con fino a 150.000 operazioni di taglio al minuto, le lame Dual SteelPrecision radono più peli a ogni passata**
Esercitare la giusta pressione è fondamentale per ottenere una rasatura ottimale e proteggere la pelle. I sensori avanzati del rasoio rilevano la pressione applicata e l'innovativo segnale luminoso indica se la pressione è eccessiva o insufficiente. Per una rasatura personalizzata adatta a te.
4.5
su 5
199
Recensioni
91%
di utenti consiglia questo prodotto
Kaiser Uber allea
27/09/2026
Italia
Compratore verificato
Rasatura perde
Rade alla perfezione senza irritare la pelle ottimo anche da usare anche con schiuma da barba
Pro
Rasatura
Contro
Per ora nulla
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per i9000 Prestige XP9202/R1 Rasoio Wet & Dry ricondizionato con SkinIQ
Data di utilizzo 2026-03-23
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per i9000 Prestige XP9202/R1 Rasoio Wet & Dry ricondizionato con SkinIQ
Data di utilizzo 2026-03-23
Lento 13
10/09/2026
Italia
Compratore verificato
Rasoio elettrico fantastico !!!
Eccellente prodotto,rasatura della barba eccezionale ,non irrita la pelle ,comodissimo il taglia basette !! Un rasoio veramente SUPER!!
Questa revisione è stata effettuata per i9000 Prestige XP9208/30 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
Data di utilizzo 2023-05-13
Questa revisione è stata effettuata per i9000 Prestige XP9208/30 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
Data di utilizzo 2023-05-13
Fran99
29/04/2026
Italia
Compratore verificato
Prodotto ottimo è il mio primo rasoio elettrico e mi trovo benissimo funziona perfettamente.
Questa revisione è stata effettuata per i9000 Prestige XP9204/33 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
Data di utilizzo 2026-04-16
Questa revisione è stata effettuata per i9000 Prestige XP9204/33 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
Data di utilizzo 2026-04-16
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
rispetto al modello precedente Philips serie 9000
rispetto ai rasoi Philips serie 3000, su una barba di 3 giorni
Rispetto al materiale non rivestito
In base agli utenti della serie Philips S7000 e dell'app Philips Shaving nel 2019
2 anni di garanzia + 3 anni di estensione previa registrazione su Philips.com entro 90 giorni dall'acquisto.