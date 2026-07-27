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Tutte le serie

  • Il ferro da stico con caldaia più potente*
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PerfectCare Serie 8000Ferro da stiro con Caldaia

PSG8300/20

Il ferro da stico con caldaia più potente*
Il ferro da stiro con caldaia più potente sul mercato: la nuova Serie 8000 si adatta alla tua velocità di stiratura grazie alla tecnologia intelligente con sensore di movimento IA. La tecnologia OptimalTemp garantisce l'assenza di bruciature su tutti i tessuti stirabili. Stirare non è mai stato così facile!
Vedi tutti i vantaggi

Sensore IA che adatta il vapore alla velocità di stiratura

Il ferro da stico con caldaia più potente*

  • Fino a 215 g/min di vapore e colpo di vapore da 850g

  • OptimalTEMP: zero bruciature su qualsiasi capo

  • Vapore automatico intelligente con sensore di movimento

  • 1 ora di stiratura con un capiente serbatoio dell'acqua da 1,4L

  • Sistema Easy De-Calc per una manutenzione semplice

Motore a vapore TurboPower per un getto potente

Motore a vapore TurboPower per un getto potente

Motore a vapore TurboPower per un'esperienza di stiratura migliorata con un getto di vapore più potente, senza interruzioni. Il motore TurboPower previene le macchie di umidità sui capi durante la stiratura* e riduce i tempi di attesa dell'asciugatura, per indumenti subito pronti all'uso.

Tecnologia OptimalTEMP, protezione dalle bruciature garantita

Tecnologia OptimalTEMP, protezione dalle bruciature garantita

Zero bruciature su tutti i tessuti stirabili, indipendentemente dall'impostazione del vapore scelta, grazie alla tecnologia OptimalTEMP. Stira qualsiasi tipo di capo, dalla camicetta di seta alla camicia di cotone, in tutta tranquillità. Il ferro generatore di vapore non causerà alcuna bruciatura, anche se lasci il ferro incustodito e appoggiato sui capi o sull'asse da stiro.

Vapore automatico intelligente per una stiratura senza sforzo

Vapore automatico intelligente per una stiratura senza sforzo

La tecnologia intelligente con sensore di movimento IA riconosce quando il ferro si sposta sui capi e rilascia automaticamente un getto di vapore potente. Rilassati e goditi una stiratura facile e veloce, mentre il ferro eroga il vapore al posto tuo.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. Flusso di vapore (secondo IEC60311) rispetto ad altri generatori di vapore; giugno 2025.

  2. risp. a PSG8000S

  3. Rispetto alla modalità MAX

  4. Testato da un istituto esterno per batteri del tipo Escherichia coli 8739, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 su un tempo di stiratura a vapore di 1 minuto.