Smart Calc Clean per prolungare la durata del ferro

La manutenzione del generatore di vapore è semplice con Smart Calc Clean, il nostro sistema anticalcare integrato. Ti ricorderà quando è ora di rimuovere il calcare e include un contenitore per rendere l'operazione facile e sicura. Poiché è riutilizzabile risparmierai soldi e non dovrai mai acquistare cartucce extra.