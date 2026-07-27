Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
PSG6023/20
Vapore potente
Protezione antibruciature
Serbatoio rimovibile da 1,8L
Compatto
Grazie alla tecnologia OptimalTEMP ottieni risultati eccezionali con un'unica impostazione di temperatura ideale. Garantiamo che questo ferro da stiro, quando viene lasciato incustodito, non provocherà bruciature su alcun tipo di tessuto stirabile. Puoi lasciarlo poggiato in tutta sicurezza sui tuoi capi o sull'asse da stiro.
La manutenzione del generatore di vapore è semplice con Smart Calc Clean, il nostro sistema anticalcare integrato. Ti ricorderà quando è ora di rimuovere il calcare e include un contenitore per rendere l'operazione facile e sicura. Poiché è riutilizzabile risparmierai soldi e non dovrai mai acquistare cartucce extra.
Vapore potente e continuo per rimuovere in modo efficace anche le pieghe più ostinate sui tessuti molto pesanti.
Riconoscimenti
Recensioni
Su tutti i tessuti stirabili