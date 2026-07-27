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  • Ultra rapido. Estremamente compatto.
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PerfectCare Serie 6000Generatore di vapore

PSG6023/20

3 Riconoscimenti

Ultra rapido. Estremamente compatto.
PerfectCare Serie 6000 è progettato per offrire la migliore erogazione di vapore possibile, ora in un design compatto e completamente rinnovato. Stiratura più veloce con ingombro ridotto. Garantite zero bruciature* grazie alla tecnologia OptimalTEMP.
Vedi tutti i vantaggi

Ultra rapido. Estremamente compatto.

  • Vapore potente

  • Protezione antibruciature

  • Serbatoio rimovibile da 1,8L

  • Compatto

Tecnologia OptimalTEMP, protezione dalle bruciature garantita

Grazie alla tecnologia OptimalTEMP ottieni risultati eccezionali con un'unica impostazione di temperatura ideale. Garantiamo che questo ferro da stiro, quando viene lasciato incustodito, non provocherà bruciature su alcun tipo di tessuto stirabile. Puoi lasciarlo poggiato in tutta sicurezza sui tuoi capi o sull'asse da stiro.

Smart Calc Clean per prolungare la durata del ferro

La manutenzione del generatore di vapore è semplice con Smart Calc Clean, il nostro sistema anticalcare integrato. Ti ricorderà quando è ora di rimuovere il calcare e include un contenitore per rendere l'operazione facile e sicura. Poiché è riutilizzabile risparmierai soldi e non dovrai mai acquistare cartucce extra.

Vapore potente per la rimozione delle pieghe

Vapore potente e continuo per rimuovere in modo efficace anche le pieghe più ostinate sui tessuti molto pesanti.

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  1. Su tutti i tessuti stirabili