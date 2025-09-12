Termini di ricerca
HR3739/00
Potente mixer per la preparazione quotidiana di muffin e torte.
Con il mixer di Philips puoi preparare torte deliziose e pane soffice per tutta la famiglia. La forma conica delle fruste permette di ridurre il tempo di montatura e di creare un impasto per dolci più uniforme. Il suo potente motore da 400W ti consente di lavorare senza fatica anche gli impasti più difficili.Scopri tutti i vantaggi
Il potente motore da 400W consente di lavorare senza fatica anche gli impasti più difficili.
Le numerose velocità consentono un controllo ottimale della miscelazione, mentre la modalità Turbo aiuta a mescolare senza sforzo qualsiasi impasto.
Crea qualsiasi prelibatezza da forno con l'aiuto degli appositi accessori. Prepara delizioso pane fatto in casa grazie ai ganci da impasto, mentre con le fruste a forma di cono puoi creare qualsiasi impasto per torte.
L'esclusiva forma conica delle fruste garantisce la massima integrazione dell'aria, contribuendo a ottenere una struttura soffice e un impasto liscio.
Le fruste sono progettate con un motivo diverso su un'estremità, in modo da poter essere inserite intuitivamente per una facile installazione.
È possibile sganciare le fruste o i ganci da impasto con la semplice pressione di un pulsante.
Scopri il resto dei nostri utensili da cucina essenziali e crea il tuo set da cucina con lo stesso design per prestazioni durature.
Inoltre, il mixer è coperto da una garanzia di 2 anni.
Specifiche generali
Specifiche tecniche
Compatibilità
Funzionalità di sicurezza
Peso e dimensioni
Durata
Paese di origine
