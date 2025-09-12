Termini di ricerca

    Potente mixer per la preparazione quotidiana di muffin e torte.

      Serie 5000 Mixer

      HR3739/00

      Potente mixer per la preparazione quotidiana di muffin e torte.

      Con il mixer di Philips puoi preparare torte deliziose e pane soffice per tutta la famiglia. La forma conica delle fruste permette di ridurre il tempo di montatura e di creare un impasto per dolci più uniforme. Il suo potente motore da 400W ti consente di lavorare senza fatica anche gli impasti più difficili.

      Prodotti simili

      Potente mixer per la preparazione quotidiana di muffin e torte.

      Il tuo strumento essenziale in cucina.

      • Potente motore da 400W.
      • 5 velocità + Turbo per tutti gli impasti
      • 25% più veloce rispetto alle fruste tradizionali
      • Componenti lavabili in lavastoviglie
      Motore da 400W anche per gli impasti più difficili

      Motore da 400W anche per gli impasti più difficili

      Il potente motore da 400W consente di lavorare senza fatica anche gli impasti più difficili.

      5 velocità e funzione Turbo per prestazioni migliori

      5 velocità e funzione Turbo per prestazioni migliori

      Le numerose velocità consentono un controllo ottimale della miscelazione, mentre la modalità Turbo aiuta a mescolare senza sforzo qualsiasi impasto.

      Fruste e ganci da impasto

      Fruste e ganci da impasto

      Crea qualsiasi prelibatezza da forno con l'aiuto degli appositi accessori. Prepara delizioso pane fatto in casa grazie ai ganci da impasto, mentre con le fruste a forma di cono puoi creare qualsiasi impasto per torte.

      Le fruste a forma di cono sono più veloci del 25% rispetto alle fruste tradizionali.

      Le fruste a forma di cono sono più veloci del 25% rispetto alle fruste tradizionali.

      L'esclusiva forma conica delle fruste garantisce la massima integrazione dell'aria, contribuendo a ottenere una struttura soffice e un impasto liscio.

      Facile montaggio delle fruste

      Facile montaggio delle fruste

      Le fruste sono progettate con un motivo diverso su un'estremità, in modo da poter essere inserite intuitivamente per una facile installazione.

      Pratico pulsante di sgancio delle fruste

      Pratico pulsante di sgancio delle fruste

      È possibile sganciare le fruste o i ganci da impasto con la semplice pressione di un pulsante.

      2 anni di garanzia

      2 anni di garanzia

      Inoltre, il mixer è coperto da una garanzia di 2 anni.

      Specifiche tecniche

      • Specifiche generali

        Materiale primario
        Plastica
        Materiale secondario
        Metallo
        Impostazioni preprogrammate
        No
        Funzioni
        Montare, impastare
        Tipo di prodotto
        Mixer manuale
        Interfaccia
        Manopola rotante
        Lunghezza cavo
        1,2
        Vano portacavo
        Timer
        No
        Interruttore on/off integrato
        Termostato regolabile
        No
        Spia di alimentazione
        No
        Componenti lavabili in lavastoviglie
        No
        Materiale della lama
        Acciaio inox
        Rotazioni al minuto (RPM)
        1150
        Senza BPA
        Funzione a impulsi
        No
        Lame rimovibili
        Capacità di tritare il ghiaccio
        No
        Capacità di frullare ingredienti caldi
        No
        Libro di ricette
        No
        Livello di rumorosità (standard)
        LC = 86 dB(A)
        Garanzia
        2
        Compatibile con alimenti secchi
        No
        Modalità autopulente
        No

      • Specifiche tecniche

        Assorbimento
        400W
        Voltaggio
        da 230V
        Frequenza
        50 Hz
        Numero per confezione
        1
        Prodotto batteria
        No
        Efficienza energetica
        No

      • Compatibilità

        Accessori inclusi (x1)
        Frusta doppia
        Accessori inclusi (x2)
        Gancio per impasto
        Accessorio compatibile (non incluso)
        DFU
        Accessorio compatibile (non incluso)
        Tagliando di garanzia

      • Funzionalità di sicurezza

        Certificazione di sicurezza

      • Peso e dimensioni

        Lunghezza prodotto
        9 cm
        Larghezza prodotto
        19,4 cm
        Altezza prodotto
        31,9 cm
        Peso prodotto
        1,139 kg
        Lunghezza confezione
        11 cm
        Larghezza confezione
        21,2 cm
        Altezza confezione
        20,9 cm
        Peso confezione
        1,46 kg

      • Durata

        Custodia
        Materiali riciclati al 100%
        Manuale utente
        Carta riciclata al 100%

      • Paese di origine

        Prodotto in
        Cina

