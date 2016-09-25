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Fuori produzione

SalonDry TravelAsciugacapelli da viaggio

HP4829/00

5

| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Risultati professionali ovunque voi siate

L'asciugacapelli SalonDry Travel da 2000 W ha tutto quello di cui hai bisogno per ottenere risultati professionali, dovunque ti trovi.

Vedi tutti i vantaggi

Asciugacapelli SalonDry Travel

Risultati professionali ovunque voi siate

  • 2000 W

  • Pieghevole

  • Doppio voltaggio

Professionale a 2000 W per risultati impeccabili come dal parrucchiere

Professionale a 2000 W per risultati impeccabili come dal parrucchiere

Questo asciugacapelli professionale da 2000 W crea un flusso d'aria potente. La combinazione di potenza e velocità rende l'asciugatura e la messa in piega più rapide e semplici.

2 impostazioni di velocità flessibili per asciugare i capelli al meglio

2 impostazioni di velocità flessibili per asciugare i capelli al meglio

Asciugatura accurata con 2 velocità flessibili

Getto freddo per fissare l'acconciatura

Getto freddo per fissare l'acconciatura

Funzione professionale indispensabile per gli styler per capelli. L'intenso colpo di aria fredda è utilizzato per rifinire e fissare la piega.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

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3
2
1

25/09/2016

Italia

Italia

ottimo in qualsiasi situazione

Lo utilizzo da circa tre anni in viaggio ma anche a casa ed è sempre perfetto. Comodissimo e resistente.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio

16/04/2015

Italia

Italia

Perfettamente bilanciato

Trovo questo piccolo asciugacapelli perfettamente bilanciato in temperatura e flusso: la temperatura è abbastanza elevata, ma non scotta, anche grazie a un flusso d'aria vigoroso. Asciuga in pochi secondi senza provocare bruciature, e senza costringere a muovere di continuo il phon o a regolare di continuo la temperatura!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio

Sì, consiglio questo prodotto

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