Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Iscriviti ora
Ottieni l'accesso in anticipo alle nostre promo del Black Friday
Fuori produzione
Risultati professionali ovunque voi siate
L'asciugacapelli SalonDry Travel da 2000 W ha tutto quello di cui hai bisogno per ottenere risultati professionali, dovunque ti trovi.
2000 W
Pieghevole
Doppio voltaggio
Questo asciugacapelli professionale da 2000 W crea un flusso d'aria potente. La combinazione di potenza e velocità rende l'asciugatura e la messa in piega più rapide e semplici.
Asciugatura accurata con 2 velocità flessibili
Funzione professionale indispensabile per gli styler per capelli. L'intenso colpo di aria fredda è utilizzato per rifinire e fissare la piega.
5.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
SILVIO1
25/09/2016
Italia
ottimo in qualsiasi situazione
Lo utilizzo da circa tre anni in viaggio ma anche a casa ed è sempre perfetto. Comodissimo e resistente.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio
Commodore64
16/04/2015
Italia
Perfettamente bilanciato
Trovo questo piccolo asciugacapelli perfettamente bilanciato in temperatura e flusso: la temperatura è abbastanza elevata, ma non scotta, anche grazie a un flusso d'aria vigoroso. Asciuga in pochi secondi senza provocare bruciature, e senza costringere a muovere di continuo il phon o a regolare di continuo la temperatura!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio