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Fuori produzione

Sistema mini Hi-Fi

FX25/12

4.5
| (8) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
L'audio straordinario diventa wireless
Riproduci la musica in modalità wireless tramite Bluetooth® da qualsiasi dispositivo smart, grazie alla tecnologia NFC di associazione istantanea. Il doppio amplificatore offre una qualità audio migliore e la potenza totale in uscita di 300 W RMS ti garantisce un audio eccezionale.
Vedi tutti i vantaggi

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  • Bluetooth® e NFC

Riproduci la tua musica in streaming in modalità wireless tramite Bluetooth™ dal tuo smartphone

Riproduci la tua musica in streaming in modalità wireless tramite Bluetooth™ dal tuo smartphone

La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico verso altri dispositivi Bluetooth. In questo modo, puoi riprodurre facilmente musica da dispositivi iPod/iPhone/iPad o altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.

Per un aumento immediato della potenza

Per un aumento immediato della potenza

La tecnologia MAX Sound fornisce un immediato aumento di potenza dei bassi, ottimizza le prestazioni del volume e, al tocco di un solo tasto, crea un'esperienza di ascolto davvero incredibile. Il circuito elettronico calibra le impostazioni di audio e volume esistenti e aumenta al massimo la potenza dei bassi e del volume senza generare distorsioni. Il risultato finale è la notevole amplificazione sia dello spettro sonoro che del volume con le prestazioni audio che avresti sempre voluto per ascoltare la tua musica.

Ingresso audio per riprodurre musica con i dispositivi portatili

Ingresso audio per riprodurre musica con i dispositivi portatili

La connettività Ingresso audio consente la riproduzione diretta di file audio direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la tua musica preferita con la qualità audio superiore del sistema audio, l'ingresso audio risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.5

su 5

8

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

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2

23/08/2018

Italia

Italia

Ce l'ho da tempo ma mi fa sempre impazzire!

Quando sento i bassi corposi delle musiche, o guardo un film mi vibra tutto il letto regalando un ottima esperienza. Non capisco quelli che scrivono che manca l'ingresso delle cuffie, uno che prende questo HI-FI non penso che pensa alle cuffie, se proprio vuoi attaccale al telefono. ;)

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Questa revisione è stata effettuata per FX25 Sistema mini Hi-Fi

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12/04/2017

Italia

Italia

al di sopra delle mie aspettative

sono rimasto incredulo il suono potente e molto chiaro

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15/04/2016

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto dal suono pulito

Ottimo prodotto dal suono pulito,bello da vedere con il suo design unico e buon rapporto prezzo/prodotto.

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