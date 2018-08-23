Un Prodotto da Sogno. Philips FX 25 , è straordinaria momente potente funzionale oltre ad un'Estetica innovativa che ti incanta al primo sguardo. (anche le 2 Casse in dotazione sono Superbe ed Esteticamente Eccellenti). La Potenza del suono e la Performance di FX 25, ne fanno un Oggetto del Desiderio. Funzioni facili ed intuitive adatte a Tutti Tecnologia Avanzata WI FI e non solo, MAX SOUND E BASS BOOST , NFC . Lo consiglio a tutti gli appassionati di Hi fi perché FX 25 è MOLTO DI PIU. A presto Massimiliano