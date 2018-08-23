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Fuori produzione
Bluetooth® e NFC
La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico verso altri dispositivi Bluetooth. In questo modo, puoi riprodurre facilmente musica da dispositivi iPod/iPhone/iPad o altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.
La tecnologia MAX Sound fornisce un immediato aumento di potenza dei bassi, ottimizza le prestazioni del volume e, al tocco di un solo tasto, crea un'esperienza di ascolto davvero incredibile. Il circuito elettronico calibra le impostazioni di audio e volume esistenti e aumenta al massimo la potenza dei bassi e del volume senza generare distorsioni. Il risultato finale è la notevole amplificazione sia dello spettro sonoro che del volume con le prestazioni audio che avresti sempre voluto per ascoltare la tua musica.
La connettività Ingresso audio consente la riproduzione diretta di file audio direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la tua musica preferita con la qualità audio superiore del sistema audio, l'ingresso audio risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.
4.5
su 5
8
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Die6002
23/08/2018
Italia
Ce l'ho da tempo ma mi fa sempre impazzire!
Quando sento i bassi corposi delle musiche, o guardo un film mi vibra tutto il letto regalando un ottima esperienza. Non capisco quelli che scrivono che manca l'ingresso delle cuffie, uno che prende questo HI-FI non penso che pensa alle cuffie, se proprio vuoi attaccale al telefono. ;)
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Questa revisione è stata effettuata per FX25 Sistema mini Hi-Fi
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volpone007
12/04/2017
Italia
al di sopra delle mie aspettative
sono rimasto incredulo il suono potente e molto chiaro
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Nic86
15/04/2016
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto dal suono pulito
Ottimo prodotto dal suono pulito,bello da vedere con il suo design unico e buon rapporto prezzo/prodotto.
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