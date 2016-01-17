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Potente aspirabriciole per una pulizia migliore
Scopri risultati di pulizia superiori con il potente aspirabriciole Philips MiniVac da 12 V. Il flusso d'aria ciclonico senza sacchetto a 2 stadi garantisce prestazioni durature, mentre la bocchetta aerodinamica assicura una pulizia più efficace.
Batteria da 12 V
Ciclonico senza sacco
5 accessori e custodia
Per casa e auto (con spinotto per auto)
Il design aerodinamico della bocchetta del Philips MiniVac è stato creato per assicurare una raccolta ottimale della polvere anche con le particelle di polvere più piccole. La forma ergonomica della bocchetta aiuta a pulire anche le zone più difficili da raggiungere.
Il flusso d'aria ciclonico senza sacchetto cattura lo sporco all'interno per la massima potenza di aspirazione e una pulizia duratura. Inoltre, il sistema di filtro a due livelli intrappola lo sporco impedendogli di fuoriuscire. Il primo filtro blocca la maggior parte dello sporco mentre il secondo filtro cattura le particelle di polvere più piccole.
Le potenti batterie* a lunga durata al nichel idruro metallico (NiMH) dell'aspirabriciole Philips MiniVac non sono soggette all'effetto memoria. Questo effetto limita nel tempo la capacità delle batterie, riducendone la durata di funzionamento. L'aspirabriciole con batterie NiMH, quindi, ha una durata superiore rispetto ad apparecchi analoghi dotati delle normali batterie al nichel cadmio (NiCd) che presentano il cosiddetto effetto memoria.
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4.1
su 5
188
Recensioni
83%
di utenti consiglia questo prodotto
belfort
17/01/2016
France
Puissant et polyvalent
Tout juste reçu, cet aspirateur de par sa puissance de 12 V se révèle efficace. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser tous les accessoires ni pour la voiture mais celui-ci semble déjà très prometteur (autonomie, polyvalence des accessoires, robustesse). Certes, je n'ai pas d'animaux mais avec deux enfants et un poêle à bois cet aspirateur est idéal.
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Questa revisione è stata effettuata per MiniVac FC6149/01 Aspirateur à main
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cracotte74
07/01/2016
France
tres bon rapport qualité prix
bonne puissance , ma fille possédait déjà le modèle 10v , moi j'ai préféré celui-ci
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bb11
06/01/2016
France
Compratore verificato
EXCELLENT
Puissance 12 v, facilité d'utilisation, qualité de fabrication et design. Déjà utilisateur du modèle 3.6 v.
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