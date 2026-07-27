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  • Il modo più veloce per riscaldare l'ambiente
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Termoventilatore compatto in ceramicaAirfryer Serie 3000 da 6,2L

CX3120/01

Il modo più veloce per riscaldare l'ambiente
Velocità di riscaldamento straordinaria e prestazioni silenziose in un design compatto. Riscaldamento rapido in soli 2 secondi con potenza regolabile fino a 2000W, tecnologia EcoAI per il risparmio energetico, connettività con app e funzioni di sicurezza avanzate.
Vedi tutti i vantaggi

Risparmia fino al 50% di energia rispetto ai normali termoventilatori (1)

Il modo più veloce per riscaldare l'ambiente

  • Riscaldamento rapido in 2 secondi

  • Prestazioni silenziose a 24 dB(A)

  • Basato sull'intelligenza artificiale per il risparmio energetico

  • Con connessione all'app Air+

Calore in 2 sec, comfort immediato

Calore in 2 sec, comfort immediato

Riscaldamento rapido e potente in soli 2 secondi con una potenza regolabile fino a 2000W. Ideale per ambienti di dimensioni fino a 20 m2.

Ultrasilenzioso, liv. rumorosità minimi

Ultrasilenzioso, liv. rumorosità minimi

Calore, comfort e prestazioni silenziose a una velocità di appena 24 dB(A) grazie al motore DC a bassa rumorosità (2). Praticamente un sussurro! Ideale per il riposo notturno, per mantenere la concentrazione durante il lavoro o per un'atmosfera tranquilla in salotto.

EcoAI: 50% di energia in meno

EcoAI: 50% di energia in meno

La prima gamma di termoventilatori al mondo che utilizza l'intelligenza artificiale per risparmiare energia durante il riscaldamento dell'ambiente. La nostra tecnologia EcoAI si adatta alla temperatura della stanza, analizza le abitudini di utilizzo e monitora la temperatura esterna per ottimizzare il consumo energetico. Ti basta attivare la modalità Auto+ nell'app Air+ per scoprire tante altre funzioni e godere di un comfort personalizzato con un risparmio energetico fino al 50% (1).

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. (1) Questo apparecchio in modalità Auto Plus con IA può risparmiare fino al 50% di kWh rispetto allo stesso apparecchio con controllo manuale, e fino al 25% di kWh con il solo controllo della temperatura. Il risparmio varia in base al meteo, alla posizione geografica, alla disposizione della stanza e ai modelli di utilizzo

  2. (2) Livello sonoro a velocità 1, in base alla norma IEC 60704-2-2

  3. (3) La temperatura visualizzata potrebbe differire dalla temperatura ambiente; rispecchia la temperatura intorno al termoventilatore