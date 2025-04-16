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Fuori produzione
1200 W
Compatto
Questo asciugacapelli dispone di un'impugnatura pieghevole che lo rende piccolo e compatto, facilmente riponibile anche in spazi ristretti.
Questo asciugacapelli da 1200 W crea un flusso d'aria ottimale e una potenza di asciugatura delicata, per risultati splendidi ogni giorno.
Questo asciugacapelli compatto offre 3 combinazioni di calore e velocità pre-impostate per aria fredda, asciugatura delicata o asciugatura veloce.
5.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
brasilcasalinga
16/04/2025
Italia
Compratore verificato
piccolo ma potente
piccolo , comodissimo , potente e maneggevole . adatto a chi viaggia o lavora fuori e ha poco spazio per conservarlo .ottimo per viaggiare e averlo sempre pronto .
Pro
comodo , potente, piccolino
Contro
spina schuko , da ricordasri sempre l'adattatore
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per EssentialCare BHC010/10 Asciugacapelli
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per EssentialCare BHC010/10 Asciugacapelli
Hosky0
30/11/2019
Italia
Ottimo
Uso perfetto, funzioni facili ed intuitive per chiunque
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per EssentialCare BHC010/10 Asciugacapelli
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per EssentialCare BHC010/10 Asciugacapelli