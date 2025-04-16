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Fuori produzione

EssentialCareAsciugacapelli

BHC010/10

5
| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Protezione per i tuoi capelli
Il nuovo asciugacapelli Philips Essential Care ha un design curato, è compatto e potente. La potenza di 1200 W permette di asciugare i capelli in modo veloce e delicato. Le diverse impostazioni di velocità consentono di adeguare la potenza alle diverse esigenze e di salvaguardare i capelli.
Vedi tutti i vantaggi

Protezione per i tuoi capelli

  • 1200 W

  • Compatto

Impugnatura pieghevole per trasportarlo facilmente

Impugnatura pieghevole per trasportarlo facilmente

Questo asciugacapelli dispone di un'impugnatura pieghevole che lo rende piccolo e compatto, facilmente riponibile anche in spazi ristretti.

Asciugatura delicata da 1200 W per risultati ottimali

Asciugatura delicata da 1200 W per risultati ottimali

Questo asciugacapelli da 1200 W crea un flusso d'aria ottimale e una potenza di asciugatura delicata, per risultati splendidi ogni giorno.

3 impostazioni pre-selezionate flessibili per l'asciugatura che più desideri

3 impostazioni pre-selezionate flessibili per l'asciugatura che più desideri

Questo asciugacapelli compatto offre 3 combinazioni di calore e velocità pre-impostate per aria fredda, asciugatura delicata o asciugatura veloce.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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5.0

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

16/04/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

piccolo ma potente

piccolo , comodissimo , potente e maneggevole . adatto a chi viaggia o lavora fuori e ha poco spazio per conservarlo .ottimo per viaggiare e averlo sempre pronto .

Pro

comodo , potente, piccolino

Contro

spina schuko , da ricordasri sempre l'adattatore

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per EssentialCare BHC010/10 Asciugacapelli

Sì, consiglio questo prodotto

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30/11/2019

Italia

Italia

Ottimo

Uso perfetto, funzioni facili ed intuitive per chiunque

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Questa revisione è stata effettuata per EssentialCare BHC010/10 Asciugacapelli

Sì, consiglio questo prodotto

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