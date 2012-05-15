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Fuori produzione
Grande display multimediale Full HD HDMI
Massime prestazioni con il display 16:9 di qualità Full HD 1080p! Grazie agli ingressi HDMI e DVI, all'effetto audio stereo invisibile e alla rifinitura lucida, il modello 244E1 ti divertirà
E-line da 61 cm (24")
1920x1080 Full HD
Grazie alle immagini chiare e nitide, potrai offrire al tuo pubblico un'esperienza visiva davvero memorabile. I tuoi spettatori potranno godere di uno spettacolo senza confronti, con una gamma di colori sorprendente ed estrema nitidezza delle immagini.
Il formato è l'espressione della larghezza di un'immagine video rispetto all'altezza. Il formato Widescreen 16:9 è un formato standard per televisori universali, ad alta definizione e per televisori digitali europei. Un formato standard 16:9 consente una visualizzazione ottimale di giochi e video senza barre sulla parte superiore e senza la perdita di qualità legata allo scaling, ossia l'alterazione di un'immagine per conformarsi alle dimensioni dello schermo.
Doppi altoparlanti stereo di alta qualità integrati sullo schermo. Consentono un'emissione frontale o una riproduzione delle frequenze più basse, delle frequenze alte, un'emissione posteriore e altro in base al modello e al design.
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4.5
su 5
20
Recensioni
89%
di utenti consiglia questo prodotto
amedeo
15/05/2012
Italia
Un ottimo acquisto, bello da vedere
Come monitor è perfetto! resa dei colori contrasto ecc... Design ottimo I comandi touch sono bellissimi ed elegantissimi ma non comodissimi! le finestre di interfaccia sono troppo piccole
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Questa revisione è stata effettuata per 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
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Sarandraith
03/10/2011
United Kingdom
An elegant design and top-quality 24" HD Monitor
I have been using the Philips 244E1SB monitor for a while now, every day of work. It has never once failed to fulfil its' features, functionality or display requirements, even with multiple inputs to compete with the use it takes. We ordered three for our small team and they have not failed to impress us or co-workers with how impressive they deal with a variety of outputs.
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Questa revisione è stata effettuata per 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
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AlexEcnom
31/03/2011
United Kingdom
Great monitor!
I recently purchased this monitor and used it quite a bit in this short time. Looks and feels very good quality make. Quality of image is brilliant (I have used VGA and DVI connections - only VGA cable included - have not used HDMI yet). Very good response rate. Sleek design (looks a lot more expensive). Smartouch buttons are cool. Speakers are very good for everyday PC use - I suggest you use an external system if you want to listen to music. The whole monitor including base is really light. What can I say, I'm really pleased with my purchase. I hope it continues like that.
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Questa revisione è stata effettuata per 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
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