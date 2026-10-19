Come creare e gestire le mappe nell'app Philips HomeRun?

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Leggere l'articolo riportato di seguito per scoprire come creare e gestire una mappa della propria casa nell'app Philips HomeRun.
Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Philips HomeRun può generare una mappa di ciascun pavimento della casa per un massimo di cinque mappe.
Il robot attraversa le stanze e la navigazione laser ne esegue rapidamente la scansione per costruire una mappa del pavimento. Rileva i mobili per creare il percorso più efficiente per le sessioni di pulizia future.
Una volta creata una mappa, è possibile impostare zone di pulizia limitate per specificare dove il robot può pulire e dove no.
Prima di iniziare la mappatura, assicurarsi di:
Le informazioni di seguito si applicano solo alle serie 7000 e 3000.
Quando si crea una mappa per un piano specifico, è fondamentale posizionare la stazione in quel piano. Il robot deve trovarsi nella stazione durante la procedura di mappatura. Ad esempio, se si desidera mappare il secondo piano, assicurarsi di posizionare la stazione su quel piano durante il processo di mappatura. Successivamente, se si desidera pulire un pavimento specifico, selezionare la mappa corrispondente dall'app.
Per creare la prima mappa usando l'app Philips HomeRun, è sufficiente toccare il pulsante "Crea mappa" sulla schermata principale subito dopo aver associato il robot all'applicazione o se non è stata creata alcuna mappa in precedenza. Una volta che il robot torna alla stazione, sarà possibile visualizzare la nuova mappa nell'app. Per creare ulteriori mappe, andare su "Mappe" nel menu principale e fare clic su "Crea mappa".
Importante:
Le informazioni di seguito si applicano solo alle serie 7000 e 3000.
Per creare la mappa di un piano aggiuntivo, la stazione deve essere posizionata in quel piano durante il processo di mappatura. È importante che il robot parta dalla stazione e per poi tornarvi al termine del processo. Per creare una nuova mappa nell'app HomeRun, andare su "Mappe" nel menu principale e fare clic su "Crea mappa" oppure selezionare l'icona "più" nell'angolo in alto a destra. Quindi seguire le istruzioni nell'app.
l robot può generare una mappa di ciascun pavimento della casa fino a un massimo di cinque mappe. È possibile bloccare fino a tre mappe per impedirne la sovrascrittura:
Le informazioni di seguito si applicano solo alle serie 7000 e 3000.
Dopo aver creato una o più mappe, è possibile impostare zone di pulizia limitate nell'app Philips HomeRun:
Le informazioni riportate di seguito si applicano solo alla serie 2000.
Per creare la prima mappa usando l'app Philips HomeRun, è sufficiente toccare il pulsante "Crea mappa" sulla schermata principale subito dopo aver associato il robot all'applicazione o se non è stata creata alcuna mappa in precedenza. Oppire fare clic sull'icona a forma di ruota dentata nell'angolo in alto a destra, selezionare "Mappe", quindi l'icona "più" nell'angolo in alto a destra. Seguire le istruzioni fornite nell'app. Una volta che il robot torna alla stazione, sarà possibile visualizzare la nuova mappa nell'app. Per creare ulteriori mappe, accedere al menu principale e fare clic su "Mappe".
Importante:
Le informazioni riportate di seguito si applicano solo alla serie 2000.
Per creare una nuova mappa nell'app HomeRun, andare su "Mappe" nel menu principale e fare clic su "Crea mappa" oppure selezionare l'icona "più" nell'angolo in alto a destra. Seguire le istruzioni fornite nell'app.
Il robot può generare una mappa di ciascun piano della casa per un massimo di cinque mappe.
Una volta creata la mappa del pavimento aggiuntivo, è possibile utilizzare il robot anche se la stazione si trova su un altro piano. Basta selezionare la mappa corretta nell'app e il robot è pronto a partire:
Dopo aver creato una o più mappe, è possibile impostare zone di pulizia limitate nell'app Philips HomeRun:
Per creare una mappa per un piano specifico, è importante posizionare la stazione sul piano che si desidera mappare. Il robot deve rimanere nella stazione durante la procedura di mappatura. Se si desidera creare una mappa del secondo piano, la stazione deve essere posizionata in quel piano durante la mappatura. Successivamente, è possibile scegliere la mappa corrispondente dall'app in base al piano che si desidera pulire.
Come creare una mappa
Premere il pulsante on/off sul robot o toccare l'icona di avvio nell'app per creare una mappa, dopo aver associato il robot all'app.
Se è già stata creata una mappa e si desidera crearne un'altra:
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: XU2000/10, XU2000/20, XU2100/10. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
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