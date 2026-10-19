Come creare e gestire le mappe nell'app Philips HomeRun?

Le informazioni di seguito si applicano solo alle serie 7000 e 3000.

Per creare la mappa di un piano aggiuntivo, la stazione deve essere posizionata in quel piano durante il processo di mappatura. È importante che il robot parta dalla stazione e per poi tornarvi al termine del processo. Per creare una nuova mappa nell'app HomeRun, andare su "Mappe" nel menu principale e fare clic su "Crea mappa" oppure selezionare l'icona "più" nell'angolo in alto a destra. Quindi seguire le istruzioni nell'app.



l robot può generare una mappa di ciascun pavimento della casa fino a un massimo di cinque mappe. È possibile bloccare fino a tre mappe per impedirne la sovrascrittura:

Andare a "Mappe" nel menu principale.

Selezionare l'icona della matita nell'angolo in alto a destra. Verranno visualizzate le icone di blocco.

Far scorrere l'icona di blocco delle mappe che si desidera (s)bloccare.

Una volta creata la mappa del pavimento aggiuntivo, è possibile utilizzare il robot anche se la stazione si trova su un altro piano. Basta selezionare la mappa corretta nell'app e il robot è pronto a partire: