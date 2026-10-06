L'aspirapolvere cordless Philips serie 3000/2000 ha una potenza di aspirazione ridotta
Se la potenza di aspirazione dell'aspirapolvere cordless Philips serie 3000 o 2000 è inferiore a quella prevista, le possibili cause e soluzioni sono riportate di seguito.
Se il filtro e/o il ciclone (parte colorata nel contenitore polvere) sono sporchi, la potenza di aspirazione diminuisce. Per risolvere questo problema, seguire questa procedura per pulire entrambe le parti:
Contenitore polvere/ciclone
Spegnere l'apparecchio (immagine 1).
Rimuovere il contenitore polvere tirando la leva, situata nel lato destro del pulsante di accensione (immagine 2).
Sollevare la parte colorata per accedere al contenitore (immagine 3).
Svuotare il contenitore polvere (immagine 4).
Per mantenere l'apparecchio in modo accurato, risciacquare il contenitore polvere sotto l'acqua corrente. Evitare l'utilizzo della lavastoviglie (immagine 5).
Assicurarsi che il contenitore polvere sia completamente asciutto prima di reinserirlo (immagine 6).
Filtro
Dopo aver rimosso la parte colorata dal contenitore, estrarre l'alloggiamento del filtro ruotandolo in senso antiorario (immagine 7).
Separare il separatore schiuma dall'alloggiamento del filtro (immagine 8).
Scuotere il separatore schiuma e l'alloggiamento del filtro su un cestino per pulirlo (immagine 9).
Sciacquare la parte colorata sotto l'acqua corrente (immagine 10) e asciugarla con un panno (immagine 11).
Sciacquare il separatore schiuma (immagine 12) e strizzarlo finché non ne fuoriesce acqua pulita (immagine 13). Non sciacquare l'alloggiamento del filtro.
Attendere fino a quando il separatore schiuma non è completamente asciutto (immagine 14).
Rimontare le parti (immagini 15-18).
Nota: per prestazioni ottimali, si consiglia di pulire il filtro dell'aspirapolvere ogni mese e di sostituirlo ogni 6 mesi (accessorio XV1631).
Se un oggetto estraneo è incastrato nell'apparecchio, si potrebbero verificare problemi di aspirazione. Verificare che l'apparecchio sia spento (immagine 1). Pulire la bocchetta rimuovendo il tubo dall'apparecchio principale e controllare che non vi siano oggetti incastrati nel tubo e nella parte della bocchetta collegata al tubo. Se non sono presenti ostruzioni, seguire le istruzioni riportate di seguito per pulire la bocchetta e la spazzola:
Rimuovere la spazzola tenendo premuto il pulsante sul lato (immagine 2).
Rimuovere manualmente tutte le particelle inquinanti visibili (immagine 3)
Tagliare e rimuovere dalla spazzola eventuali peli aggrovigliati (immagine 4).
Rimuovere il tappo laterale (immagine 5) e tagliare i peli presenti (immagine 6).
Reinserire la spazzola in posizione in modo che l'aspirapolvere sia pronto per l'uso (immagini 7-8).
Se questo non risolve il problema, portare l'apparecchio presso un centro di assistenza Philips o contattare Philips tramite www.philips.com/support per ulteriore assistenza.
Se il contenitore della polvere non è inserito correttamente, si potrebbero verificare problemi di aspirazione. Assicurarsi che il contenitore polvere sia inserito correttamente allineandone prima il lato superiore, per poi agganciarlo in posizione.
Se nell'apparecchio non è presente il filtro, si potrebbero verificare problemi di aspirazione. Assicurarsi che il filtro sia montato correttamente sull'apparecchio. Al momento di agganciare il contenitore polvere all'apparecchio, è importante allinearne prima il lato superiore, per poi farlo ruotare in posizione (vedere immagine di seguito).
Se una volta effettuate queste verifiche la potenza di aspirazione risulta ancora inferiore al solito, rivolgersi a un centro di assistenza Philips o contattare direttamente Philips per ulteriore assistenza all'indirizzo www.philips.com/support.
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