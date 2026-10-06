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L'aspirapolvere cordless Philips serie 3000/2000 ha una potenza di aspirazione ridotta

Se la potenza di aspirazione dell'aspirapolvere cordless Philips serie 3000 o 2000 è inferiore a quella prevista, le possibili cause e soluzioni sono riportate di seguito.
 

serie 3000 e 2000

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: XC3031/01R1, XC3133/01R1, XC3131/01. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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