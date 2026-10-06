L'aspirapolvere cordless Philips serie 3000/2000 ha una potenza di aspirazione ridotta

Se un oggetto estraneo è incastrato nell'apparecchio, si potrebbero verificare problemi di aspirazione. Verificare che l'apparecchio sia spento (immagine 1). Pulire la bocchetta rimuovendo il tubo dall'apparecchio principale e controllare che non vi siano oggetti incastrati nel tubo e nella parte della bocchetta collegata al tubo. Se non sono presenti ostruzioni, seguire le istruzioni riportate di seguito per pulire la bocchetta e la spazzola:

Rimuovere la spazzola tenendo premuto il pulsante sul lato (immagine 2).

Rimuovere manualmente tutte le particelle inquinanti visibili (immagine 3)

Tagliare e rimuovere dalla spazzola eventuali peli aggrovigliati (immagine 4).

Rimuovere il tappo laterale (immagine 5) e tagliare i peli presenti (immagine 6).

Reinserire la spazzola in posizione in modo che l'aspirapolvere sia pronto per l'uso (immagini 7-8).