Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
TAKH101BL/00
Andiamo!
Lascia che guardino, ascoltino o giochino con le cuffie sovrauricolari che non danneggiano le orecchie. Queste cuffie colorate sono comode e con un volume limitato a 85 dB. I bambini possono guardare la TV o ascoltare i loro brani preferiti in tutta sicurezza.
Driver da 32 mm, chiuse sul retro
Over ear
Morbidi cuscinetti
La lunghezza del cavo permette di riporre il dispositivo audio dove si vuole.
Progettate appositamente per proteggere le orecchie più giovani, queste cuffie vantano driver acustici da 32 mm che sono stati limitati a 85 dB. Puoi rilassarti, sapendo che i tuoi bambini si divertono con i loro brani, video e giochi in tutta sicurezza.
Queste cuffie auricolari per bambini possono essere piegate verso l'interno, per creare un pacchetto compatto. Ideale quando vuoi infilarle in una tasca o in una borsa.
Recensioni