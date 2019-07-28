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Cuffie con microfono

TAKH101BL/00

Andiamo!

Lascia che guardino, ascoltino o giochino con le cuffie sovrauricolari che non danneggiano le orecchie. Queste cuffie colorate sono comode e con un volume limitato a 85 dB. I bambini possono guardare la TV o ascoltare i loro brani preferiti in tutta sicurezza.

Vedi tutti i vantaggi

Andiamo!

  • Driver da 32 mm, chiuse sul retro

  • Over ear

  • Morbidi cuscinetti

Il cavo da 1,2 m è l'ideale per l'uso all'aperto

La lunghezza del cavo permette di riporre il dispositivo audio dove si vuole.

Driver acustici da 32 mm. Audio nitido

Progettate appositamente per proteggere le orecchie più giovani, queste cuffie vantano driver acustici da 32 mm che sono stati limitati a 85 dB. Puoi rilassarti, sapendo che i tuoi bambini si divertono con i loro brani, video e giochi in tutta sicurezza.

Design pieghevole e compatto. Facili da riporre

Queste cuffie auricolari per bambini possono essere piegate verso l'interno, per creare un pacchetto compatto. Ideale quando vuoi infilarle in una tasca o in una borsa.

Specifiche tecniche

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