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Cuffie wireless on-ear per bambini

TAK4200MP/00

4.8

| (5) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

2 Riconoscimenti

Disponibile in

Viola magenta
Viola magenta
Blu
Blu
Rosa
Rosa

Sicure, divertenti e ideali per i viaggi

Grazie ai LED colorati sui padiglioni e a una divertente funzione wireless di condivisione dell'audio, queste cuffie sono pensate per conquistare i bambini. Il volume è limitato per proteggere le orecchie dei più piccoli e una speciale modalità viaggio consente loro di ascoltare in sicurezza anche negli ambienti più rumorosi.

Vedi tutti i vantaggi

Sicure, divertenti e ideali per i viaggi

  • Cuffie wireless on-ear

  • Volume limitato a 85 dB

  • Luci LED. Condivisione audio

  • Resistenti e pieghevoli

Sempre sicure, sempre divertenti. Limiti del volume per casa e viaggio*

Sempre sicure, sempre divertenti. Limiti del volume per casa e viaggio*

Progettate appositamente per offrire una maggiore sicurezza alle orecchie dei più giovani, queste cuffie hanno un volume limitato a 75 dB per l'ascolto a casa o durante lo studio. Per l'ascolto in ambienti più rumorosi fuori casa, i genitori possono utilizzare l'App Philips Headphones per impostare il limite del volume della modalità viaggio a 85 dB.*

Comode, facili da usare e adatte ai bambini

Comode, facili da usare e adatte ai bambini

I grandi pulsanti di controllo rotondi nella parte inferiore dei padiglioni consentono ai bambini di utilizzare facilmente queste cuffie, mentre i padiglioni più piccoli con morbidi cuscinetti le rendono comode da indossare. L'archetto imbottito si regola facilmente per una vestibilità perfetta e presenta dei puntini sul retro che aiutano i bambini a capire in che verso indossare le cuffie.

Design colorato con luci LED

Design colorato con luci LED

I LED colorati nei padiglioni, abbinati al design multicolore di queste cuffie, le fanno risaltare nel modo giusto. I LED possono essere impostati per illuminarsi in diversi colori: l'ideale per i bambini che vogliono esprimere il proprio stile.

Specifiche tecniche

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Riconoscimenti

  • Immagine di TPV_PBTAWARD127
  • Immagine di TPV_PBTAWARD135

Recensioni

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4.8

su 5

5

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

15/09/2025

Italia

Italia

Ottime

Eravamo alle ricerca di cuffie per bambini. Mio figlio si trova molto bene con queste cuffie, si collegano facilmente senza problemi al telefono o altri dispositivi. Il volume basso per i bambini è un’idea molto bella perchè consente di avere sempre un volume basso non nocivo per le orecchie. La durata della batteria è molto lunga e nonostante l’utilizzo quotidiano, le ricarica una volta ogni 4 giorni, inoltre la carica è veloce. Sicuramente ne acquisteremo delle altre per l’altro figlio che ne avrà bisogno per ascoltare gli audio mentre fa dei compiti interattivi. La qualità è molto buona e non possiamo che consigliarle a tutti i genitori e bambini

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

Data di utilizzo 2025-08-15

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

Data di utilizzo 2025-08-15

09/08/2025

Italia

Italia

ottime cuffie per bambini

Ottime cuffie per bambini, il design è ineccepibile, i colori sono bellissimi. L'utilizzo in wireless è comodo soprattutto per non avere sempre il cavetto attaccato. La qualità del suono è eccezionale. Dopo l'utilizzo la bambina riferisce di non aver nessun fastidio, di conseguenza sono un prodotto comodo da indossare, questo dovuto alle conchiglie auricolari più piccole e alla loro imbottitura.le cuffie sono dotate anche di un microfono integrato. Possibilità di scaricare l'APP PHILIPS HEADPHONES con controllo parentale per impostare limiti di ascolto e passare da 75dB che sarebbe la modalità sicura a 85dB che sarebbe quella da viaggio. Consiglio queste cuffie.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

Data di utilizzo 2025-07-09

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

Data di utilizzo 2025-07-09

09/08/2025

Italia

Italia

Ottime cuffie

Queste cuffie sono di buona qualità. Facili da indossare e molto morbide. Peccato per l'assenza del cavo jack-in da 3.5, ma basta averne uno. Durata molto buona.

Questa revisione è stata effettuata per 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

Data di utilizzo 2024-07-09

Questa revisione è stata effettuata per 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

Data di utilizzo 2024-07-09

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Esclusioni di responsabilità

  1. Volume limitato a 75 dB in modalità normale e a 85 dB in modalità viaggio, in conformità agli standard EN 50332 per un ascolto sicuro.