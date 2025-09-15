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Sicure, divertenti e ideali per i viaggi
Grazie ai LED colorati sui padiglioni e a una divertente funzione wireless di condivisione dell'audio, queste cuffie sono pensate per conquistare i bambini. Il volume è limitato per proteggere le orecchie dei più piccoli e una speciale modalità viaggio consente loro di ascoltare in sicurezza anche negli ambienti più rumorosi.
Cuffie wireless on-ear
Volume limitato a 85 dB
Luci LED. Condivisione audio
Resistenti e pieghevoli
Progettate appositamente per offrire una maggiore sicurezza alle orecchie dei più giovani, queste cuffie hanno un volume limitato a 75 dB per l'ascolto a casa o durante lo studio. Per l'ascolto in ambienti più rumorosi fuori casa, i genitori possono utilizzare l'App Philips Headphones per impostare il limite del volume della modalità viaggio a 85 dB.*
I grandi pulsanti di controllo rotondi nella parte inferiore dei padiglioni consentono ai bambini di utilizzare facilmente queste cuffie, mentre i padiglioni più piccoli con morbidi cuscinetti le rendono comode da indossare. L'archetto imbottito si regola facilmente per una vestibilità perfetta e presenta dei puntini sul retro che aiutano i bambini a capire in che verso indossare le cuffie.
I LED colorati nei padiglioni, abbinati al design multicolore di queste cuffie, le fanno risaltare nel modo giusto. I LED possono essere impostati per illuminarsi in diversi colori: l'ideale per i bambini che vogliono esprimere il proprio stile.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
Riconoscimenti
4.8
su 5
5
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
chanelly1
15/09/2025
Italia
Ottime
Eravamo alle ricerca di cuffie per bambini. Mio figlio si trova molto bene con queste cuffie, si collegano facilmente senza problemi al telefono o altri dispositivi. Il volume basso per i bambini è un’idea molto bella perchè consente di avere sempre un volume basso non nocivo per le orecchie. La durata della batteria è molto lunga e nonostante l’utilizzo quotidiano, le ricarica una volta ogni 4 giorni, inoltre la carica è veloce. Sicuramente ne acquisteremo delle altre per l’altro figlio che ne avrà bisogno per ascoltare gli audio mentre fa dei compiti interattivi. La qualità è molto buona e non possiamo che consigliarle a tutti i genitori e bambini
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini
Data di utilizzo 2025-08-15
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini
Data di utilizzo 2025-08-15
ROSSELLA A.
09/08/2025
Italia
ottime cuffie per bambini
Ottime cuffie per bambini, il design è ineccepibile, i colori sono bellissimi. L'utilizzo in wireless è comodo soprattutto per non avere sempre il cavetto attaccato. La qualità del suono è eccezionale. Dopo l'utilizzo la bambina riferisce di non aver nessun fastidio, di conseguenza sono un prodotto comodo da indossare, questo dovuto alle conchiglie auricolari più piccole e alla loro imbottitura.le cuffie sono dotate anche di un microfono integrato. Possibilità di scaricare l'APP PHILIPS HEADPHONES con controllo parentale per impostare limiti di ascolto e passare da 75dB che sarebbe la modalità sicura a 85dB che sarebbe quella da viaggio. Consiglio queste cuffie.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini
Data di utilizzo 2025-07-09
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini
Data di utilizzo 2025-07-09
Andrei194
09/08/2025
Italia
Ottime cuffie
Queste cuffie sono di buona qualità. Facili da indossare e molto morbide. Peccato per l'assenza del cavo jack-in da 3.5, ma basta averne uno. Durata molto buona.
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini
Data di utilizzo 2024-07-09
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini
Data di utilizzo 2024-07-09
Volume limitato a 75 dB in modalità normale e a 85 dB in modalità viaggio, in conformità agli standard EN 50332 per un ascolto sicuro.