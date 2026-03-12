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4000 seriesCuffie wireless on-ear

TAH4209BL/00

4

| (47) Recensioni

Disponibile in

Bianco seta
Bianco seta
Blu
Blu
Nero
Nero
Rosa
Rosa

Leggere, confortevoli, pieghevoli e con un'autonomia continua!

Con un'autonomia di riproduzione fino a 55 ore, queste cuffie on-ear wireless ti terranno compagnia per giorni tra una ricarica e l'altra. Sono dotate di un audio eccezionale e di bassi dinamici e profondi anche a basso volume. Inoltre, ti consentono di attivare un'impostazione per una latenza ridotta durante la riproduzione video.

Vedi tutti i vantaggi

Leggere, confortevoli, pieghevoli e con un'autonomia continua!

  • Cuffie on-ear leggere

  • Audio naturale. Bassi dinamici

  • Fino a 55 ore di riproduzione

  • Chiamate nitide

Così leggere e comode da poterle indossare per ore

Così leggere e comode da poterle indossare per ore

Queste cuffie on-ear sono ideali per il comfort di tutti i giorni. La fascia imbottita è così leggera che ti sembrerà di non indossarla e i morbidi cuscinetti possono essere inclinati per trovare la posizione migliore. Ogni cuscinetto è imbottito con memory foam: più indossi le cuffie, più le adorerai.

Audio eccezionale anche a basso volume con bassi dinamici

Audio eccezionale anche a basso volume con bassi dinamici

I driver da 32 mm offrono un audio eccellente e un buon isolamento acustico passivo grazie al design che avvolge l'orecchio. Per un audio eccellente, attiva i bassi dinamici tramite l'app Philips Headphones e potrai goderti tutta la potenza dei brani che preferisci, anche a basso volume.

Fino a 55 ore di riproduzione. Ricarica USB-C

Fino a 55 ore di riproduzione. Ricarica USB-C

Con un'autonomia di riproduzione fino a 55 ore, queste cuffie wireless ti faranno compagnia durante l'ascolto di tantissime playlist. Si ricaricano completamente in sole 2 ore tramite USB-C e una ricarica rapida di 15 minuti ti darà energia sufficiente per continuare ad ascoltare musica per altre 2 ore.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

47

Recensioni

12/03/2026

Italia

Italia

Cuffie ottime prodotti davvero valido

Dopo svariati tentativi ci sono riuscito ad accoppiare le cuffie via bluetooth grazie all'assistenza davvero davvero felice grazie mille

Pro

Davvero economiche e facili da usare

Contro

Per adesso nessuno

Questa revisione è stata effettuata per 4000 series TAH4209BK Cuffie wireless on-ear

Date of Use 2026-02-12

Questa revisione è stata effettuata per 4000 series TAH4209BK Cuffie wireless on-ear

Date of Use 2026-02-12

13/04/2025

Italia

Italia

Poca spesa tanta resa

Come prima volta con delle cuffie penso di esser molto soddisfatta. Qualità del suono ottima, comodità eccellente sia per il lungo utilizzo ma anche per la stabilità delle cuffie ( le ho usate anche per svolgere dell’attività sportiva all’aperto ) Le consiglio sicuramente a chi vuole un primo approccio easy senza dover spendere tanto.

Pro

Comodo pratico e funzionale

Contro

Al momento non ho riscontrato nulla di spiacevole per le mie esigenze

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4000 series TAH4209BK Cuffie wireless on-ear

Date of Use 2024-03-13

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4000 series TAH4209BK Cuffie wireless on-ear

Date of Use 2024-03-13

17/03/2025

Italia

Italia

Dipendente Philips

Eccezionali

[Employee of philipsglobal] Ho acquistato queste cuffie, poiché ho sempre il mio neonato o nel marsupio o in braccio e quindi cercavo qualcosa di semplice da utilizzare per ascoltare podcast, per le telefonate o per la musica. Devo dire che è un prodotto eccezionale, bello esteticamente ma anche con grandissime prestazioni audio. Sono pienamente soddisfatta.

Pro

Semplice da utilizzare

Contro

nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4000 series TAH4209BK Cuffie wireless on-ear

Date of Use 2025-02-17

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4000 series TAH4209BK Cuffie wireless on-ear

Date of Use 2025-02-17

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