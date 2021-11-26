ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Fotografia principale in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Fotografia principale in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia del prodotto in uso

Philips AventCoppette assorbilatte

SCF254/24

4.9

| (26) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Massimo comfort

Le coppette assorbilatte monouso Philips Avent ti aiutano a sostenere il tuo percorso di allattamento. La texture a nido d'ape, la parte interna ultra assorbente e ultra sottile e il design traspirante e a prova di perdite ti faranno sentire asciutta e comoda giorno e notte.

Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Prodotti compatibili
Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Tiralatte

SCF395/01

Tiralatte elettrico

Tiralatte elettrico

SCF395/31

Elettrico singolo ricaricabile

Elettrico singolo ricaricabile

SCF396/31

Tiralatte elettrico

Tiralatte elettrico

SCF397/31

Elettrico doppio ricaricabile

Elettrico doppio ricaricabile

SCF398/31

Tiralatte manuale

Tiralatte manuale

SCF430/20

Tiralatte manuale

Tiralatte manuale

SCF430/10

Tiralatte manuale

Tiralatte manuale

SCF430/13

Tiralatte elettrico Advanced

Tiralatte elettrico Advanced

SCF391/11

Tiralatte elettrico

Tiralatte elettrico

SCF396/11

Massimo comfort

  • Coppette assorbilatte monouso

Strato superiore a nido d'ape

Strato superiore a nido d'ape

Lo strato superiore a nido d'ape è morbido e confortevole sulla pelle.

Materiale ultra assorbente e parte interna a più strati

Materiale ultra assorbente e parte interna a più strati

La parte interna ultra assorbente aiuta a intrappolare l'umidità e a mantenere la pelle asciutta sia di giorno che di notte.

Strato esterno a prova di perdite e traspirante

Lo strato esterno a prova di perdite è efficace nel mantenere gli indumenti asciutti e, allo stesso tempo, offre un effetto traspirante.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.9

su 5

26

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

26/11/2021

Italia

Italia

Comode e funzionali

Le coppette assorbilatte Philips Avent sono molto morbide, non creano fastidi e irritazioni sulla pelle. Sono molto sottili il che le rende molto comode da indossare sia con il reggiseno che senza. Hanno due parti adesive e quindi aderiscono meglio al tessuto. Le ho usate anche di notte: assorbono molto bene e non si spostano.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF254/61 Coppette assorbilatte

Data di utilizzo 2021-10-26

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF254/61 Coppette assorbilatte

Data di utilizzo 2021-10-26

22/11/2021

Italia

Italia

ottimo prodotto

un prodotto davvero eccezionale, in verità non sapevano che Philips producesse questo tipo di prodotto, mi sono trovata bene non ho avuto nessun problema anzi mi sono sentita più protetta con queste coppette, le ho consigliate anche alle mie amiche e sicuramente dopo che sono terminate le riacquisterò.....

Pro

facili da usare e con ottima assorbenza

Contro

nesunno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF254/61 Coppette assorbilatte

Data di utilizzo 2020-10-21

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF254/61 Coppette assorbilatte

Data di utilizzo 2020-10-21

19/11/2021

Italia

Italia

Ottime

Le sto usando quotidianamente, comode, assorbenti ma soprattutto non sanno alcun fastidio. Conservate all'interno di bustine monodose e protette ulteriormente perché piegate internamente.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF254/61 Coppette assorbilatte

Data di utilizzo 2020-10-19

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF254/61 Coppette assorbilatte

Data di utilizzo 2020-10-19

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 