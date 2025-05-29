Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
5 biberon
Ciuccio ultra soft
Scovolino per biberon
La tettarella Natural Response si adatta perfettamente al ritmo naturale di allattamento del tuo bimbo, rendendo più semplice combinare l'allattamento al seno e l'allattamento al biberon. La tettarella ha un'apertura unica che rilascia il latte solo quando il bambino comincia a succhiare. In questo modo, quando si ferma per deglutire e respirare, anche il flusso di latte si interrompe.
La valvola anticolica è progettata per evitare l'ingresso di aria nel pancino del bambino durante l'allattamento, riducendo in questo modo il rischio di coliche e altri disturbi.
Ognuno di noi impara al proprio ritmo. La suzione è un'abilità che alcuni neonati sviluppano più rapidamente di altri. Ecco perché alcuni di loro potrebbero inizialmente trarre beneficio dalla nostra tettarella Prime Poppate (Tettarella 0), per poi passare alle tettarelle Natural Response. Passa alla tettarella Prime Poppate quando il tuo bambino impiega più di 20 minuti per bere 50 ml (1,7 oz) utilizzando le tettarelle Natural Response. Prova una tettarella Natural Response con un flusso maggiore se il bambino gioca con la tettarella invece di poppare o non sembra soddisfatto. Se i problemi di alimentazione persistono, consulta un professionista del settore sanitario.
4.3
su 5
18
Recensioni
94%
di utenti consiglia questo prodotto
Sam789!
29/05/2025
United Kingdom
Compratore verificato
Love these bottles!
This is the first time I have used glass bottles and I love them! Feels so much better using them compared to plastic ones, especially when sterilising them. The bottles don’t lose their colour and always look brand new. Would highly recommend these bottles.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCD878/11 Newborn Glass Gift Set
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCD878/11 Newborn Glass Gift Set
Maya2023
19/07/2023
Deutschland
Parte della promozione
Sehr gute Quailität
Ich finde die Glas Fläschchen einfach toll. Die Form sowie die 2 unterschiedlichen Größen sind sehr gut gemacht. Die Fläschchen sind aus Glas und absolut nicht rutschig sie bleiben auch nach dem spülen schön griffig. Ich persönlich finde es sehr gut das sie aus Glas sind denn sie ziehen so die Gerüche nicht an, egal ob von der Babymilch oder vom Spülmittel nach dem abwaschen. Die Plastikhaube die als Auslaufschutz dient ist auch sehr stabil und lässt sich dank der Einkerbung sehr leicht öffnen. Auf jeder Flasche sind die ml angegeben was das portionieren der Babynahrung erleichtert. Ich bin von diesem Fläschchen Set überzeugt da es mich von seiner Qualität her begeistert hat. Trotz das die Fläschchen aus Glas sind liegen sie nicht schwer in der Hand.
Pro
Da das Material Glas ist nimmt es keine Gerüche auf sowie es die Plsatikfläschchen tun.
Contro
Keine, alles bestens
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene
Sì, consiglio questo prodotto
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charly2024
18/07/2023
Deutschland
Parte della promozione
Sehr gut
DasFlaschenSet Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas ist perfekt geeignet für unseren Kleinen , da es leider mit dem Stillen nach dem Kaiserschnitt nicht so richtig klappt , bin ich froh gleich diese Flaschen benutzt zu haben und damit ohne Probleme die erste aufregende Zeit mit dem Kleinen gemeistert habe. Ich kann die Fläschchen wärmsten empfehlen.
Pro
Größe, Sauger, Material
Contro
Keine
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene
Sì, consiglio questo prodotto
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Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011