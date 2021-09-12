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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Perfezione a ogni passata
Il rasoio Shaver 9000 è il nostro modello più evoluto. L'esclusiva tecnologia Contour Detect rileva i contorni del viso e segue le linee del volto offrendoti la massima precisione, mentre il sistema V-Track guida i peli verso la posizione di taglio migliore, per una rasatura eccellente.
Lame di precisione V-Track
Testine ContourDetect a 8 direzioni
Sistema SmartClean Plus
Regolabarba SmartClick
Una rasatura precisa. Le lame di precisione V-Track guidano delicatamente i peli verso la migliore posizione di taglio, anche quelli in orizzontale e con lunghezze diverse. 30% di precisione in più con meno passate, per una pelle splendida.
Segui ogni linea di viso e collo grazie alle testine ContourDetect che si muovono in 8 direzioni: in questo modo, potrai catturare il 20% in più di peli con ogni passata, per una rasatura precisa e perfetta.
Scegli come preferisci raderti. Grazie al sistema AquaTec Wet & Dry, puoi optare per una rasatura veloce e confortevole su pelle asciutta. In alternativa, su pelle bagnata - con gel o schiuma - perfino sotto la doccia.
4.2
su 5
2361
Recensioni
85%
di utenti consiglia questo prodotto
Zoppas
12/09/2021
Italia
Ottimo rasoio
Mi sono trovato molto bene con questo rasoio, usato con il sapone è perfetto. Pulizia rapida, sgancio testine rapido
Pro
Facilità d'uso
Contro
nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 S9041/13 Rasoio elettrico Wet & Dry
Data di utilizzo 2021-08-12
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 S9041/13 Rasoio elettrico Wet & Dry
Data di utilizzo 2021-08-12
Nonsaprei1234567
29/06/2021
Italia
Compratore verificato
Buon rasoio
Il rasoio funziona bene: rade efficacemente senza irritare e anche abbastanza velocemente. La carica della batteria dura almeno 5/6 rasature complete per il mio stile. È facilissimo da pulire e comodo da riporre nella sua custodia.
Pro
Semplicità di uso, efficacia
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 S9031/13 Rasoio elettrico Wet & Dry
Data di utilizzo 2020-05-29
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 S9031/13 Rasoio elettrico Wet & Dry
Data di utilizzo 2020-05-29
26/06/2021
Italia
Compratore verificato
Fantastico e soffice
Mio padre usava Philips Io ho provato Brawn e Panasonic ma Philips è al top testine indipendenti tutte molleggiate ed a sua volta tutto il gruppo molleggiato Lamé particolare a freccia Per me è il migliore è Philips su questo articolo è all’ avanguardia
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 S9041/13 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 S9041/13 Rasoio elettrico Wet & Dry
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
20% in più di peli tagliati rispetto a SensoTouch