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Fuori produzione

Shaver series 9000Rasoio elettrico Wet & Dry

S9111/32

4.2

| (2361) Recensioni | 85% di utenti consiglia questo prodotto

Perfezione a ogni passata

Il rasoio Shaver 9000 è il nostro modello più evoluto. L'esclusiva tecnologia Contour Detect rileva i contorni del viso e segue le linee del volto offrendoti la massima precisione, mentre il sistema V-Track guida i peli verso la posizione di taglio migliore, per una rasatura eccellente.

Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

Taglia fino al 20% di peli in più* in una sola passata

Perfezione a ogni passata

  • Lame di precisione V-Track

  • Testine ContourDetect a 8 direzioni

  • Sistema SmartClean Plus

  • Regolabarba SmartClick

Le lame guidano perfettamente i peli nella posizione più adatta per una rasatura accurata

Le lame guidano perfettamente i peli nella posizione più adatta per una rasatura accurata

Una rasatura precisa. Le lame di precisione V-Track guidano delicatamente i peli verso la migliore posizione di taglio, anche quelli in orizzontale e con lunghezze diverse. 30% di precisione in più con meno passate, per una pelle splendida.

Le testine si flettono in 8 direzioni diverse per un risultato straordinario

Le testine si flettono in 8 direzioni diverse per un risultato straordinario

Segui ogni linea di viso e collo grazie alle testine ContourDetect che si muovono in 8 direzioni: in questo modo, potrai catturare il 20% in più di peli con ogni passata, per una rasatura precisa e perfetta.

AquaTec consente una rasatura confortevole a secco, o rinfrescante sulla pelle bagnata

AquaTec consente una rasatura confortevole a secco, o rinfrescante sulla pelle bagnata

Scegli come preferisci raderti. Grazie al sistema AquaTec Wet & Dry, puoi optare per una rasatura veloce e confortevole su pelle asciutta. In alternativa, su pelle bagnata - con gel o schiuma - perfino sotto la doccia.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.2

su 5

2361

Recensioni

85%

di utenti consiglia questo prodotto

12/09/2021

Italia

Italia

Ottimo rasoio

Mi sono trovato molto bene con questo rasoio, usato con il sapone è perfetto. Pulizia rapida, sgancio testine rapido

Pro

Facilità d'uso

Contro

nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 S9041/13 Rasoio elettrico Wet & Dry

Data di utilizzo 2021-08-12

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 S9041/13 Rasoio elettrico Wet & Dry

Data di utilizzo 2021-08-12

29/06/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Buon rasoio

Il rasoio funziona bene: rade efficacemente senza irritare e anche abbastanza velocemente. La carica della batteria dura almeno 5/6 rasature complete per il mio stile. È facilissimo da pulire e comodo da riporre nella sua custodia.

Pro

Semplicità di uso, efficacia

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 S9031/13 Rasoio elettrico Wet & Dry

Data di utilizzo 2020-05-29

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 S9031/13 Rasoio elettrico Wet & Dry

Data di utilizzo 2020-05-29

26/06/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Fantastico e soffice

Mio padre usava Philips Io ho provato Brawn e Panasonic ma Philips è al top testine indipendenti tutte molleggiate ed a sua volta tutto il gruppo molleggiato Lamé particolare a freccia Per me è il migliore è Philips su questo articolo è all’ avanguardia

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 S9041/13 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 S9041/13 Rasoio elettrico Wet & Dry

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 

  1. 20% in più di peli tagliati rispetto a SensoTouch