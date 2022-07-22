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Software e driver

Aggiornamento software

  • versione: V1.0.56
  • ZIP file, 469.7 MB
  • 22 July 2022

Contratto di licenza con l'utente finale

  • versione: 1.0
  • TXT file, 13.6 kB
  • 23 January 2023

Manuali e documentazione

Brochure commerciale localizzata

  • PDF file, 693.4 kB
  • 25 October 2023

Istruzioni per l'uso

  • PDF file, 5.1 MB
  • 20 December 2022

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