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Fuori produzione

PicoPix MaxTVProiettore mobile

PPX720/INT

Massima luminosità, audio e portabilità senza eguali

Basato su Android TV, PicoPix MaxTV proietta immagini fino a 120" in True Full HD. Grazie alle correzioni di immagini multiple, alla luminosità automatica, alla batteria che dura fino a 4 ore e alla funzione boombox, ti chiederai come hai potuto vivere senza!

Vedi tutti i vantaggi

Massima luminosità, audio e portabilità senza eguali

  • Fino a 120" in True Full HD 1080p

  • Audio e portabilità senza eguali

  • Esperienza Android TV

  • Funzione boombox Bluetooth

Messa a fuoco automatica intelligente

Messa a fuoco automatica intelligente

La messa a fuoco automatica in un solo clic elimina la seccatura e la complessità della configurazione manuale. La fotocamera ad alta risoluzione e la messa a fuoco automatica basata su intelligenza artificiale ti offrono sempre le immagini più nitide, in modo automatico.

Portabilità massima

Portabilità massima

Un proiettore PicoPix MaxTV ultra compatto che racchiude tutte le funzionalità che desideri. Goditi lo spettacolo con la batteria da 4 ore in modalità di proiezione o da 10 ore in modalità altoparlante Bluetooth. E con la funzione power bank, puoi caricare tutti i tuoi dispositivi tramite la porta USB-C o USB-A.

Tecnologia TI DLP / REC709

Tecnologia TI DLP / REC709

La tecnologia Texas Instruments DLP, utilizzata in 9 cinema su 10 in tutto il mondo, offre immagini vivide, un contrasto profondo e contenuti brillanti in qualsiasi condizione. Vivi un'esperienza di visione senza pari con colori vivaci che riproducono il 100% del segnale REC709.

Specifiche tecniche

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