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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
PPX720/INT
Massima luminosità, audio e portabilità senza eguali
Basato su Android TV, PicoPix MaxTV proietta immagini fino a 120" in True Full HD. Grazie alle correzioni di immagini multiple, alla luminosità automatica, alla batteria che dura fino a 4 ore e alla funzione boombox, ti chiederai come hai potuto vivere senza!
Fino a 120" in True Full HD 1080p
Audio e portabilità senza eguali
Esperienza Android TV
Funzione boombox Bluetooth
La messa a fuoco automatica in un solo clic elimina la seccatura e la complessità della configurazione manuale. La fotocamera ad alta risoluzione e la messa a fuoco automatica basata su intelligenza artificiale ti offrono sempre le immagini più nitide, in modo automatico.
Un proiettore PicoPix MaxTV ultra compatto che racchiude tutte le funzionalità che desideri. Goditi lo spettacolo con la batteria da 4 ore in modalità di proiezione o da 10 ore in modalità altoparlante Bluetooth. E con la funzione power bank, puoi caricare tutti i tuoi dispositivi tramite la porta USB-C o USB-A.
La tecnologia Texas Instruments DLP, utilizzata in 9 cinema su 10 in tutto il mondo, offre immagini vivide, un contrasto profondo e contenuti brillanti in qualsiasi condizione. Vivi un'esperienza di visione senza pari con colori vivaci che riproducono il 100% del segnale REC709.
Recensioni
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Proiettori per il collegamento diretto e l'uso con dispositivi per l'elaborazione automatica dei dati, quali smartphone, laptop, PC, lettori dischi Blu-ray, ecc.