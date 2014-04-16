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Fuori produzione

Sistema musicale micro

DCM2260/12

2.7

| (10) Recensioni

Sistema audio per la tua casa

Gioca e ricarica il tuo iPod/iPhone/iPad con DualDock tramite i connettori Lightning e a 30 pin. Questo sistema musicale offre un audio sensazionale ed è perfetto per qualsiasi tipo di ambiente, grazie al supporto da tavolo 2 in 1 per la massima flessibilità di posizionamento.

Vedi tutti i vantaggi

Ossessionati dall'audio

Sistema audio per la tua casa

  • DualDock per iPod/iPhone

  • Montaggio in piano o a parete

  • CD, CD-MP3, USB, FM

  • 20 W max

DualDock per ricaricare e giocare con i dispositivi Apple (Lightning e a 30 pin)

DualDock per ricaricare e giocare con i dispositivi Apple (Lightning e a 30 pin)

L'innovativo Philips DualDock con connettore Lightning e a 30 pin consente di ricaricare e utilizzare qualsiasi dispositivo Apple. Creato per fondere stile elegante e connettività, consente di passare da un connettore all'altro in pochi secondi. Ascolta i tuoi brani preferiti da qualunque dispositivo Apple che desideri utilizzare.

Potenza massima in uscita 20 W RMS

Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW

Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer" (7,6 cm, 3"). Si tratta di una tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 è diventato il formato di compressione audio standard per il Web, in quanto consente di trasferire i file in modo facile e rapido.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.7

su 5

10

Recensioni

4

16/04/2014

Italia

Italia

ottimo e super consigliato!

Ottimo mini stereo, bel design, facile da usare, suono perfetto, alloggiamento per i-pod, i-pad perfetto è il posto ideale così si ricaricano, radio con ottima riproduzione del suono. Unico neo con la chiavetta non si vedono le canzoni e cambiare è praticamente impossibile. Ottimo prodotto in tutti i sensi, fa il suo dovere!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DCM2260 Sistema musicale micro

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02/09/2015

Nederland

Nederland

Super fijn apparaat

Ik heb een tijdje terug bij hardware.nl de Philips DCM2260 aangeschaft Hij heeft thuis een mooi plekje aan de muur gekregen, En ben er zo enorm blij mee. Hij oogt heel mooi en heeft veel en goede mogelijkheden. Je kunt je telefoon er op aan sluiten of een cd/ usb plaatsen. Groot voordeel hij heeft ook totaal geen problemen met cd-r. Tevens is er ook nog gewone radio. Hier heb je de mogelijkheid je lievelingszenders op te slaan. Door het bass reflex systeem komt er een zeer mooi geluid uit. Enige nadeel is dat de dualdoch alleen maar is bedoeld voor het opladen van apple apparaten. Maar buiten dat om echt een heel fijn apparaat die ik de mensen ook zeker aanraadt.

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Questa revisione è stata effettuata per DCM2260 Micromuzieksysteem

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03/12/2013

Italia

Italia

non legge i titoli degli mp3 coon la chiavetta USB

sarebbe stato perfetto se leggeva i titoli degli mp3 dalla chiavetta USB... una chiavetta può contenere centinaia di brani senza poterci navigare leggendo le cartelle e i nomi di file ne fa perdere i vantaggi... nel telcomando c'è il tasto display come c'è nel modello superiore però in questo modello quando si schiaccia non campare il titolo del brano con cui era stato nominato l'mp3. Peccato :(

Questa revisione è stata effettuata per DCM2260 Sistema musicale micro

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