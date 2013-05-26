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Fuori produzione

Altoparlante coassiale per auto

CSP515/00

Il tuo sistema musicale di intrattenimento mobile

Ascolta la musica con gli altoparlanti stereo Philips per auto CSP515. Questi altoparlanti da 13 cm a 2 vie hanno una potenza massima di 180 W e sono dotati di un cono in polipropilene leggero con un dome tweeter in PEI morbido che ti permette di apprezzare anche i minimi dettagli musicali con un audio nitido.

Vedi tutti i vantaggi

con audio stereo a 2 vie per un suono chiaro

Il tuo sistema musicale di intrattenimento mobile

  • 12,7 cm (5")

  • 2 vie

  • Potenza massima 180 W

Gestione potenza RMS da 35 W

Cono leggero in polipropilene per una diffusione audio chiara

Cono leggero in polipropilene per una diffusione audio chiara

All'interno degli altoparlanti, è presente un diaframma posto su un sistema voice coil che produce un'onda alla ricezione di un segnale in ingresso. L'onda viene successivamente trasformata in un'onda sonora. Il polipropilene è una delle plastiche più leggere mai inventate ed è un materiale perfetto per i diaframmi degli altoparlanti in virtù del suo peso e della sua elevata resistenza, robustezza e tolleranza alle alte temperature. Questi coni in polipropilene consentono di riprodurre musica di alta qualità reagendo anche ai segnali acustici più impercettibili per un audio chiaro e vivace.

Rivestimento in tessuto sensibile per catturare anche i minimi dettagli del suono

Rivestimento in tessuto sensibile per catturare anche i minimi dettagli del suono

Un tessuto estremamente sensibile collega il diaframma del woofer al telaio dell'altoparlante in modo da formare un sistema avvolgente di sospensione. Quando un segnale audio raggiunge il cono all'interno del woofer, il tessuto di rivestimento riporta il cono stesso in posizione di ricezione del segnale sonoro successivo. In questo modo il woofer può catturare ogni segnale con una distorsione minima per un audio chiaro e omogeneo a prescindere dal volume della musica che viene riprodotta.

Specifiche tecniche

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