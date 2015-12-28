Dettagli video e brillantezza immagini sono le prime cose che ho notato. Audio eccellente con 50W e l'ambilight che rende l'ambiente bellissimo. Con altri tv ho avuto problemi di vertical banding soprattutto nelle partite di calcio, mente con questo philips la visione è spettacolare. Android rende stabile il sistema, cosa che non accadeva nelle precedenti Tv Philips. Funzione Picture in Picture che nessun concorrente ha (anche se lo dichiara sui volantini). Per concludere è un ottimo televisore e consiglio di valutarlo come prima scelta a confronto della concorrenza