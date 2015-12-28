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Fuori produzione
65PUS8700/12
TV LED 4K curvo Android
Non rinunciare a nulla: i TV LED UHD curvi Android della serie 8700 combinano materiali e tecnologia di qualità con linee eleganti. Ambilight su 3 lati, elaborazione Quad Core e supporto ad arco cromato con sound bar visibile completano l'esperienza.
164 cm (65")
TV LED con risoluzione Ultra HD 4K
Quad Core, 16 GB ed espandibile
Twin Tuner DVB-T/T2/C/S/S2
Il TV Ultra HD ha una risoluzione 4 volte superiore rispetto a un tradizionale TV Full HD. Con oltre 8 milioni di pixel e con l'esclusiva tecnologia di upscaling Ultra Resolution, potrai ammirare immagini eccezionali per qualsiasi contenuto. Nitidezza, percezione della profondità, contrasto, fluidità del movimento e dettagli impeccabili e straordinari: tutto sul tuo TV.
Il processore Philips Quad Core incontra la potenza di Android per un'entusiasmante esperienza di gioco. E con Android sul tuo TV potrai navigare, avviare applicazioni e riprodurre video in modo super veloce, super intuitivo e super divertente.
Per te che vivi la vita a modo tuo, finalmente è arrivato un TV che si adatta al tuo stile unico. Il nostro TV curvo infrange le regole del design tradizionale per offrirti un nuovo, audace look combinato con l'elevata qualità delle immagini che ti aspetti da un TV Philips.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
2.9
su 5
117
Recensioni
rafa19
28/12/2015
Italia
Eccellente TV che supera di gran lunga la concorrenza
Dettagli video e brillantezza immagini sono le prime cose che ho notato. Audio eccellente con 50W e l'ambilight che rende l'ambiente bellissimo. Con altri tv ho avuto problemi di vertical banding soprattutto nelle partite di calcio, mente con questo philips la visione è spettacolare. Android rende stabile il sistema, cosa che non accadeva nelle precedenti Tv Philips. Funzione Picture in Picture che nessun concorrente ha (anche se lo dichiara sui volantini). Per concludere è un ottimo televisore e consiglio di valutarlo come prima scelta a confronto della concorrenza
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Questa revisione è stata effettuata per 8700 series 65PUS8700 TV™ LED 4K curvo Android
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cvstargates
08/05/2017
Suisse
Excellent produit
Client depuis plusieurs années, toute ma famille et amis son passé chez Philips, l'expérience Ambilight et hue est tout simplement magnifique. En ce qui concerne ce tv depuis l'achat il y a plusieurs mois maintenant aucun souci de bug ou autres une pure merveille, simple d'utilisation, utilisation principale TV, le smart tv fonctionne bien et internet aussi mais pour ce qui est de la connexion web j'utilise mon pc beaucoup plus simple.
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Questa revisione è stata effettuata per 8700 series 55PUS8700 Téléviseur LED 4K incurvé avec Android TV™
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Chauve5
23/01/2016
Suisse
Compratore verificato
Produit magnifique
Qualité des couleurs exceptionnelles image irréel complètement bluffer j'ai acheté en plus deux lampes hue avec le pont v2 pour communiquer directement avec Siri et j'ai commandé un plafonnier Philips c'est une vrai drogue je suis addict des ces produits je vous les conseils vraiment merci beaucoup Philips
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Questa revisione è stata effettuata per 8700 series 55PUS8700 Téléviseur LED 4K incurvé avec Android TV™
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In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni.
I genitori devono tenere sotto controllo i propri bambini durante la visione in 3D e verificare che non mostrino i disturbi sopraccitati. La visione in 3D non è consigliata ai bambini di età inferiore ai 6 anni poiché il loro sistema visivo non è ancora totalmente sviluppato.
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
L'offerta di applicazioni Android può variare a seconda del Paese. Per ulteriori dettagli, visita il Google Play Store locale.
Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
(Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.
La funzionalità di Google Cast è soggetta ad applicazioni e dispositivi Google Cast Ready. Per ulteriori dettagli, visita la pagina del prodotto Google Cast.
L'applicazione Philips MyRemote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, dell'operatore, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/TVRemoteapp.
Le offerte delle applicazioni per lo Smart TV variano a seconda del modello del TV e del paese. Per ulteriori dettagli, visita il sito: www.philips.com/smarttv.
Registrazione USB solo per canali digitali. Le registrazioni possono essere limitate dal sistema di protezione da copia delle trasmissioni (CI+). Possono applicarsi restrizioni in base al paese e ai canali.