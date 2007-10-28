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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
5FF2CMI/00
Ogni immagine racconta la tua storia
Visualizza le tue foto digitali con la stessa qualità e ricchezza dei colori di una stampa professionale. Il sistema Philips 5FF2CMI PhotoFrame rappresenta il modo più semplice per visualizzare le tue foto digitali senza un PC e si adatta allo stile della tua casa grazie al suo design elegante.
LCD da 14,2 cm (5,6")
Area visual. di 14,2 cm (5,6")
Le modalità di visualizzazione flessibili offrono la possibilità di visualizzare una foto alla volta, le miniature per cercare foto rapidamente o per creare presentazioni delle foto preferite.
Si tratta di un effetto di presentazione che permette di visualizzare le foto sotto forma di collage combinando automaticamente e in maniera casuale foto diverse per evitare la visualizzazione di bordi anti-estetici nelle foto più piccole delle dimensioni dello schermo.
Il display a colori mette in risalto il meglio delle tue foto grazie a dei colori realistici ben definiti e a una gamma colori equivalente a quelle delle foto professionali stampate.
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