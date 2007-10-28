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PhotoFrame

5FF2CMI/00

Ogni immagine racconta la tua storia

Visualizza le tue foto digitali con la stessa qualità e ricchezza dei colori di una stampa professionale. Il sistema Philips 5FF2CMI PhotoFrame rappresenta il modo più semplice per visualizzare le tue foto digitali senza un PC e si adatta allo stile della tua casa grazie al suo design elegante.

Vedi tutti i vantaggi

Ogni immagine racconta la tua storia

  • LCD da 14,2 cm (5,6")

  • Area visual. di 14,2 cm (5,6")

Riproduzione di presentazioni, singole foto, miniature e visualizzazione dell'orario

Le modalità di visualizzazione flessibili offrono la possibilità di visualizzare una foto alla volta, le miniature per cercare foto rapidamente o per creare presentazioni delle foto preferite.

Divertiti con i collage: visualizza più foto in una sola schermata

Si tratta di un effetto di presentazione che permette di visualizzare le foto sotto forma di collage combinando automaticamente e in maniera casuale foto diverse per evitare la visualizzazione di bordi anti-estetici nelle foto più piccole delle dimensioni dello schermo.

Colori digitali perfetti per una visualizzazione dettagliata e sorprendente

Il display a colori mette in risalto il meglio delle tue foto grazie a dei colori realistici ben definiti e a una gamma colori equivalente a quelle delle foto professionali stampate.

Specifiche tecniche

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