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Monitor Monitor LCD UltraWide Curvo con USB-C

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Software e driver

Software SmartControl

  • versione: V7.0.0
  • ZIP file, 136.6 MB
  • 5 February 2026

Driver per Windows 8

  • versione: V2.0
  • ZIP file, 1.2 MB
  • 17 November 2025

Manuali e documentazione

Nota su certificazione TCO - English (US)

  • PDF file, 86.9 kB
  • 14 June 2023

Guida rapida - English (US)

  • PDF file, 1.4 MB
  • 15 June 2023

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