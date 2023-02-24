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MonitorMonitor LCD UltraWide Curvo con USB-C

346P1CRH/00

3.7

| (30) Recensioni

Svolgi al meglio ogni attività con una visione panoramica nitida

Il display Philips Brilliance curvo WQHD con DisplayHDR 400 offre immagini nitide straordinarie. L'ingresso USB-C e una webcam pop-up sicura con Windows Hello aumentano la tua produttività.

Vedi tutti i vantaggi

Svolgi al meglio ogni attività con una visione panoramica nitida

  • P-Line

  • 34" (86,36 cm)

  • 3440 x 1440 (WQHD)

Immagini QHD CrystalClear con UltraWide (3440 x 1440 pixel)

Immagini QHD CrystalClear con UltraWide (3440 x 1440 pixel)

Questi schermi Philips offrono immagini cristalline in formato UltraWide e risoluzione Quad HD (3440x1440 pixel). Grazie a pannelli ad elevate prestazioni con alta densità di pixel e ampi angoli visuale di 178/178 gradi, questi nuovi display danno vita alle tue immagini e alla tua grafica. Il formato UltraWide 21:9 consente una maggiore produttività, per confronti e visualizzazione di fogli di calcolo con più colonne insieme. Se cerchi soluzioni professionali CAD-CAM che ti garantiscano informazioni estremamente dettagliate o se necessiti di un supporto per presentazioni finanziarie su fogli di calcolo elettronici di grandi dimensioni, i display Philips ti assicurano immagini cristalline.

Il sistema MultiView consente la doppia connessione e la visualizzazione simultanea

Il sistema MultiView consente la doppia connessione e la visualizzazione simultanea

Con il display Philips MultiView ad altissima risoluzione ora potrai essere totalmente connesso. MultiView consente la doppia connessione e visualizzazione attiva permettendoti di lavorare su più dispositivi contemporaneamente, come per esempio PC fisso e portatile, semplificando il multi-tasking.

Docking station USB-C integrato

Docking station USB-C integrato

Questo display Philips è dotato di docking station USB di tipo C con rilascio di potenza. Il suo connettore USB-C sottile e reversibile garantisce il docking con un unico cavo in modo pratico. Semplifica le connessioni collegando tutte le periferiche, come tastiera, mouse e cavo Ethernet RJ-45, alla docking station del monitor. Basta collegare il notebook e il monitor con un singolo cavo USB-C per guardare video a risoluzione elevata e trasferire dati ad altissima velocità, mentre alimenti e ricarichi il notebook allo stesso tempo.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.7

su 5

30

Recensioni

24/02/2023

United Kingdom

United Kingdom

A Brilliant Productivity Monitor

I was looking for a monitor to link up with my Macbook Pro M1 and I came across the Philips 346P1CRH. This Monitor has increased my productivity no end and I highly recommend it. The USB-C Docking and PowerSensor features make this a great monitor, having to use just the one cable and if I step away from my deck it saves power.

Pro

USB-C Docking One Cable Power/Display and PowerSensor. The Stand is excellent too.....

Contro

None

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C

Data di utilizzo 2022-01-24

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C

Data di utilizzo 2022-01-24

16/11/2022

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

Excellent screen, superb image quality & features

The screen is nice and elegant. The quality of the images and their tuning possibilities are excellent. Easy On Screen Display. Good camera, acceptable speakers. I recommend it to everybody also because its price is not low but it is reasonable for the quality of the screen.

Pro

Images quality, features, ODS

Contro

none

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C

Data di utilizzo 2022-10-16

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C

Data di utilizzo 2022-10-16

16/06/2022

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

Absolutely LOVE IT

Working in the design industry, and constantly working across multiple software. This is an Amazing screen that eliminates all the need for dual monitors. Is connected to everything with a single cable and the ease of the interstates camera makes online collaboration seamless.

Pro

One USB-C does it all. Integrated camera. Ultra wide screen. Curved screen. Can power and connect data to high power laptop with single cable. Not laptop power adaptor required.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C

Data di utilizzo 2021-05-16

Sì, consiglio questo prodotto

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Data di utilizzo 2021-05-16

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Esclusioni di responsabilità

  1. Raggio dell'arco della curvatura del display in mm

  2. La risoluzione massima funziona con ingresso USB-C, DP o HDMI.

  3. Se il tuo PC non supporta HBR3, quando ti connetti all'USB-C, imposta l'hub USB su USB 2.0 e la risoluzione massima supportata sarà 3440 x 1440 a 100 Hz.

  4. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

  5. Copertura BT. 709/DCI-P3 secondo gli standard CIE1976

  6. NTSC in base all'area su CIE1976

  7. sRGB: in base all'area su CIE1931

  8. Copertura Adobe RGB secondo gli standard CIE1976

  9. Se la connessione Ethernet sembra lenta, accedi al menu OSD e seleziona USB 3.0 o versioni successive che supportino la velocità LAN a 1 G.

  10. DisplayPort 1.4 è compatibile con HDR

  11. Per la trasmissione video tramite USB-C, il notebook deve supportare la modalità USB-C DP Alt

  12. Per la funzione di alimentazione e ricarica USB-C, il tuo notebook/dispositivo deve supportare le specifiche standard di rilascio di potenza USB-C. Per ulteriori dettagli, consulta il manuale dell'utente o il produttore del notebook.

  13. Numero massimo di display esterni supportati: 1 tramite USB-C, 2 tramite DP

  14. La risoluzione massima dei monitor esterni dipende dal limite della larghezza di banda.

  15. Quando il monitor è collegato a USB-C e il PC supporta HBR3, puoi avere la funzione MST con la risoluzione massima di 3440 x 1440 a 60 Hz nel monitor principale e di 1920 x 1080 a 60 Hz nel monitor secondario. In caso contrario, imposta l'USB del monitor principale su USB 2.0 tramite l'impostazione OSD per poter utilizzare la funzione MST

  16. Con la funzione MST su DP, entrambi i monitor principale e secondario devono essere impostati sulla modalità di estensione dell'uscita DP tramite l'impostazione OSD del monitor e la risoluzione massima sia del monitor principale che di quello secondario può essere solo 3440 x 1440 a 60 Hz.

  17. La valutazione EPEAT è valida solo nel paese in cui Philips registra il prodotto. Visita il sito https://www.epeat.net/ per lo stato di registrazione nel tuo paese.

  18. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.

  19. I prodotti e gli accessori elencati in questo opuscolo possono variare in base al paese e alla regione.

  20. I cavi in dotazione con il prodotto possono essere diversi a seconda del tipo, della quantità e delle specifiche in conformità ai requisiti specifici del paese o dell'area geografica.