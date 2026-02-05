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Gaming Monitor Display 4K HDR con Ambiglow

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Software e driver

Software SmartControl

  • versione: V7.0.0
  • ZIP file, 136.6 MB
  • 5 February 2026

Driver per Windows 8

  • versione: V1.0
  • ZIP file, 11.1 kB
  • 26 May 2025

Manuali e documentazione

Nota su certificazione TCO - English (US)

  • PDF file, 135.7 kB
  • 8 June 2023

Guida rapida - English (US)

  • PDF file, 1.5 MB
  • 1 June 2023

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