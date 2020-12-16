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Gaming MonitorDisplay 4K HDR con Ambiglow

326M6VJRMB/00

3.9

| (7) Recensioni | 83% di utenti consiglia questo prodotto

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Il display Momentum 4K UHD con Ambiglow ti immerge in un'esperienza di livello superiore. Grazie alla tecnologia di sincronizzazione adattiva e al basso input lag, anche le azioni più veloci vengono perfettamente riprodotte. Il display HDR 600 garantisce immagini ultra-nitide e dai colori vivaci trasportandoti al centro dell'azione.

Vedi tutti i vantaggi

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  • Momentum

  • 32 (31,5"/80 cm diag.)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Precisione e risoluzione: UltraClear 4K UHD (3840 x 2160)

Precisione e risoluzione: UltraClear 4K UHD (3840 x 2160)

Questi display Philips utilizzano pannelli ad elevate prestazioni per offrire immagini in qualità UltraClear con risoluzione 4K UHD (3840x2160). Sia che cerchi soluzioni professionali per CAD che ti garantiscano immagini estremamente dettagliate e che usino applicazioni grafiche in 3D, sia che necessiti di un supporto finanziario che funzioni su fogli di calcolo elettronici di grandi dimensioni, i display Philips ti assicurano immagini e grafica eccezionali.

DisplayHDR 600 per immagini straordinarie

DisplayHDR 600 per immagini straordinarie

Il DisplayHDR 600 certificato VESA assicura un'esperienza di visione notevolmente diversa. A differenza dei display "compatibili con HDR", un vero DisplayHDR 600 garantisce luminosità, contrasto e colori eccellenti. Grazie all'attenuazione luminosa localizzata e all'elevata luminosità fino a 600 nit, le immagini con dettagli precisi e neri più profondi e più ricchi di sfumature prendono vita. Il display offre una nuova gamma di colori intensi e un'esperienza di visione che coinvolge i tuoi sensi.

Ultra Wide-Color: una più ampia gamma di colori per immagini nitide

Ultra Wide-Color: una più ampia gamma di colori per immagini nitide

La tecnologia Ultra Wide-Color offre uno spettro cromatico più ampio per un'immagine più brillante. Il più ampio spettro di colori di Ultra Wide-Color produce verdi più naturali, rossi più vivaci e blu più profondi. Dai vita ai contenuti di intrattenimento e alle immagini e migliora la produttività con i colori più vivaci offerti dalla tecnologia Ultra Wide-Color.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.9

su 5

7

Recensioni

83%

di utenti consiglia questo prodotto

2

16/12/2020

Deutschland

Deutschland

Compratore verificato

Bildqualität und Desigfn

Einfache Installation und Bedienung. Schlichtes schönes Design. Bildqualität sehr gut - Erwartung voll erfüllt.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Data di utilizzo 2019-11-16

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Data di utilizzo 2019-11-16

08/10/2020

Deutschland

Deutschland

supper Bild

grosses Bildschirm, hochauflösende Darstellung, 4K,

Pro

klasse Bilddarstellung

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Data di utilizzo 2020-09-08

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Data di utilizzo 2020-09-08

16/02/2020

Sverige

Sverige

Bästa 32" konsolskärmen

Klockren till Xbox X, perfekt storlek för att ha stående på ett databord.

Pro

Freesync, lågresponstid, bra färger

Contro

EJ Dolby Vison

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow

Data di utilizzo 2019-08-16

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow

Data di utilizzo 2019-08-16

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Esclusioni di responsabilità

  1. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

  2. Copertura BT. 709/DCI-P3 secondo gli standard CIE1976

  3. NTSC in base all'area su CIE1976

  4. sRGB: in base all'area su CIE1931

  5. La ricarica veloce è compatibile con lo standard USB BC 1.2

  6. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.