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Il display Momentum 4K UHD con Ambiglow ti immerge in un'esperienza di livello superiore. Grazie alla tecnologia di sincronizzazione adattiva e al basso input lag, anche le azioni più veloci vengono perfettamente riprodotte. Il display HDR 600 garantisce immagini ultra-nitide e dai colori vivaci trasportandoti al centro dell'azione.
Momentum
32 (31,5"/80 cm diag.)
3840 x 2160 (4K UHD)
Questi display Philips utilizzano pannelli ad elevate prestazioni per offrire immagini in qualità UltraClear con risoluzione 4K UHD (3840x2160). Sia che cerchi soluzioni professionali per CAD che ti garantiscano immagini estremamente dettagliate e che usino applicazioni grafiche in 3D, sia che necessiti di un supporto finanziario che funzioni su fogli di calcolo elettronici di grandi dimensioni, i display Philips ti assicurano immagini e grafica eccezionali.
Il DisplayHDR 600 certificato VESA assicura un'esperienza di visione notevolmente diversa. A differenza dei display "compatibili con HDR", un vero DisplayHDR 600 garantisce luminosità, contrasto e colori eccellenti. Grazie all'attenuazione luminosa localizzata e all'elevata luminosità fino a 600 nit, le immagini con dettagli precisi e neri più profondi e più ricchi di sfumature prendono vita. Il display offre una nuova gamma di colori intensi e un'esperienza di visione che coinvolge i tuoi sensi.
La tecnologia Ultra Wide-Color offre uno spettro cromatico più ampio per un'immagine più brillante. Il più ampio spettro di colori di Ultra Wide-Color produce verdi più naturali, rossi più vivaci e blu più profondi. Dai vita ai contenuti di intrattenimento e alle immagini e migliora la produttività con i colori più vivaci offerti dalla tecnologia Ultra Wide-Color.
3.9
su 5
7
Recensioni
83%
di utenti consiglia questo prodotto
MRa311
16/12/2020
Deutschland
Compratore verificato
Bildqualität und Desigfn
Einfache Installation und Bedienung. Schlichtes schönes Design. Bildqualität sehr gut - Erwartung voll erfüllt.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Data di utilizzo 2019-11-16
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Data di utilizzo 2019-11-16
hgjhbu
08/10/2020
Deutschland
supper Bild
grosses Bildschirm, hochauflösende Darstellung, 4K,
Pro
klasse Bilddarstellung
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Data di utilizzo 2020-09-08
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Data di utilizzo 2020-09-08
Hej Hej
16/02/2020
Sverige
Bästa 32" konsolskärmen
Klockren till Xbox X, perfekt storlek för att ha stående på ett databord.
Pro
Freesync, lågresponstid, bra färger
Contro
EJ Dolby Vison
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow
Data di utilizzo 2019-08-16
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow
Data di utilizzo 2019-08-16
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
Copertura BT. 709/DCI-P3 secondo gli standard CIE1976
NTSC in base all'area su CIE1976
sRGB: in base all'area su CIE1931
La ricarica veloce è compatibile con lo standard USB BC 1.2
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.