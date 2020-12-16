Purtroppo questo monitor è colpito da un backlight bleeding eccessivo ai quattro angoli dello schermo che lo rende alquanto fastidioso da utilizzare persino in una stanza ben illuminata. Nelle scene scure e nella visione di film le fughe di luce sopra e sotto lo schermo rendono difficile concentrarsi e distraggono molto. Questo monitor ha tanti problemi che ho potuto riscontrare, giusto per elencarne alcuni: la superficie dello schermo è molto granulosa e i pixel sono visibili se ci si siede vicini, il trattamento antiriflesso rende i colori chiari confusi e impastati, ho trovato il testo anche molto fastidioso da leggere e non molto nitido; l'HDR è poco utilizzabile perché lascia aloni luminosi dappertutto, distrae molto e accentua ancora di più il bleeding da cui è affetto il monitor soprattutto nelle scene scure; i colori sono eccessivamente saturi anche in modalità SDR, molto forti e innaturali (i rossi sembrano marroni, i blù appaiono viola) e provando a fare photoediting su questo monitor ottengo risultati visivamente molto diversi se continuo a lavorare su altri monitors rendendolo impossibile da utilizzare in maniera seria; l'uniformità dei colori è molto scadente, soltanto il centro dello schermo è abbastanza uniforme mentre più ci si sposta verso i lati e più i colori appaiono sbiaditi e desaturati; il suono che esce dagli speakers è inoltre molto distorto e fastidioso, sarebbe stato meglio non metterli proprio; l'ambiglow funziona male e fuori sincronia. Questo monitor mi ha molto deluso sotto tanti punti di vista. Non lo consiglio e non lo ricomprerei. L'unico punto positivo è che è uno schermo da 32", quindi abbastanza grande. Spero che Philips risolva questi problemi nei futuri monitors 4k in uscita l'anno prossimo