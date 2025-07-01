Come si collegano i dispositivi all'app Philips Avent Baby Monitor+?

Sì, è possibile collegare più unità bambino all'app e visualizzare contemporaneamente tutte le fotocamere online sulla schermata principale. Dalla schermata principale è possibile ascoltare l'audio di una sola unità bambino. Toccando l'icona audio per attivarlo/disattivarlo, è possibile passare all'audio di un'altra unità bambino in qualsiasi momento.