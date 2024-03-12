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L'aspirapolvere cordless Philips serie 7000 mostra un codice di errore

Per conoscere il significato dei codici di errore dell'aspirapolvere cordless Philips serie 7000, consultare le sezioni riportate di seguito.
 

Modelli 7000

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: FC6826/01R1, XC7042/01R1, FC6904/01R1. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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